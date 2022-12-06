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Giriş Tarihi: 7.12.2022

Polise 3 kişi saldırdı: 1 ölü

Polise 3 kişi saldırdı: 1 ölü
İstanbul Fatih'te pitbull cinsi köpek gezdiren H.G., C.K. ve B.A.P. isimli 3 kişiden biri, görev yerine giden polis memuru K.A.'ya omuz attı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüdü ve şahıslardan H.G., polis memuruna yumrukla saldırdı. Polis memuru K.A. da yanında bulunan silahla kendini korumak için ateş açtı. Karın bölgesinden yaralanan H.G., yere yığılırken olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan H.G. (25), kurtarılamadı. Şahsın ölüm haberini alıp hastaneye akın eden yakınları taşkınlık çıkardı. Polis ekipleri hastane içinde ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ölen şahsın uyuşturucu, hırsızlık, kapkaç ve kasten yaralama gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

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Polise 3 kişi saldırdı: 1 ölü
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