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Giriş Tarihi: 6.10.2026 20:00 Son Güncelleme: 6.10.2026 20:07

Polisten kaçarken ters yöne girdi, kaldırımda sıkıştı

Manisa'nın Soma ilçesinde plakasız araçla polisten kaçan sürücü, ters yöne girerek kaldırımda bulunan trafo ile direk arasına sıkıştı. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

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İHA
Polisten kaçarken ters yöne girdi, kaldırımda sıkıştı
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Soma ilçesinde Adalet Caddesi'nde plakasız bir aracı takibe alan polis ekipleri, sürücünün "dur" ihtarına uymaması üzerine aracı takip etmeye başladı. Polisten kaçmaya çalışan sürücü, bir süre sonra ters yöne girerek ilerlemeye devam etti. Kontrolden çıkan araç, kaldırım üzerinde bulunan trafo ile direk arasına sıkışarak durabildi.

Polisten kaçarken ters yöne girdi, kaldırımda sıkıştı


Kovalamaca sırasında kaldırımda oturan ve kaçışan vatandaşların da büyük tehlike atlattığı öğrenildi. Aracın vatandaşlara çarpmasının an meselesi olduğu olayda, şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Kaza yaparak duran araçta bulunan 2 kişi, Soma Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

#MANİSA
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