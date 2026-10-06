Soma ilçesinde Adalet Caddesi'nde plakasız bir aracı takibe alan polis ekipleri, sürücünün "dur" ihtarına uymaması üzerine aracı takip etmeye başladı. Polisten kaçmaya çalışan sürücü, bir süre sonra ters yöne girerek ilerlemeye devam etti. Kontrolden çıkan araç, kaldırım üzerinde bulunan trafo ile direk arasına sıkışarak durabildi.

Polisten kaçarken ters yöne girdi, kaldırımda sıkıştı



Kovalamaca sırasında kaldırımda oturan ve kaçışan vatandaşların da büyük tehlike atlattığı öğrenildi. Aracın vatandaşlara çarpmasının an meselesi olduğu olayda, şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Kaza yaparak duran araçta bulunan 2 kişi, Soma Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.