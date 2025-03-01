Daltonlar Suç Örgütü üyesi Sinan Memi Polonya’da yakalandı: O saldırıların azmettiricisi çıktı!

Hakkında Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından "Kırmızı Bülten" ile yakalama kararı bulunan ve düzenlenen uluslararası operasyonla Polonya'da yakalanarak ülkemize getirilen Sinan Memi yasal işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Daltonlar suç örgütünün yöneticilerinden Sinan Memi İstanbul'a getirildi | Video