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Daltonlar suç örgütünün yöneticilerinden Sinan Memi İstanbul'a getirildi | Video

Daltonlar suç örgütünün yöneticilerinden Sinan Memi İstanbul'a getirildi | Video

01.03.2025 | 09:47

Hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve Polonya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Daltonlar organize suç örgütü yöneticilerinden Sinan Memi, İstanbul'a getirildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu yapılacak olan Memi'nin, Ferhat Yeşilkaya cinayetinin yanı sıra 3 farklı suça daha karıştığı öğrenildi.

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İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Şişli'de Ferhat Yeşilkaya'yı öldüren ve Daltonlar organize suç örgütünün yöneticilerinden olan hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan Sinan Memi'nin Polonya'da olduğu tespit edildi. Çalışmaların ardından Memi, Polonya'da yakalandı. Memi, İnterpol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Kom Başkanlığı Koordinesinde Ankara'ya getirildi. Burada teslim alınan Memi, adli işlemleri için İstanbul'a getirildi.

Memi'nin Daltonlar'la birlikte hareket ettiği süreçte Ferhat Yeşilkaya cinayetinin tetikçisi, Kartal'da bir film setine yönelik gerçekleştirilen kurşunlamanın da azmettiricisi olduğu öğrenildi. Daltonlar suç örgütünden ayrıldıktan sonra ise 10 Eylül'de Üsküdar'da Kemal Çağlar Temel'in öldürülmesi konusunda azmettirici, Bakırköy'de bulunan bir iş yeri sahibinin yağma amaçlı tehdit edilmesi, 27 Eylül tarihinde A.M.N. isimli kişinin ikametine yapılan keşif sonrasında çalıntı motosiklet ve silahla yakalanan 2 şüphelinin azmettiricisi olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgusu yapılacak olan Sinan Memi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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