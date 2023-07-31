Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı dualarla uğurlandı

İslam tarihine dair önemli çalışmalar ve İslam Ansiklopedisi için 85 madde kaleme alan Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı toprağa verildi.Topkapı Sarayı Müze Başkanlığı yapan Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı, 59 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.Küçükaşçı'nın cenazesi dün öğle namazını müteakip Eyüpsultan Camii'ne getirildi. Cami avlusundaki cenazede eşi Mine, oğlu Ziya ve kızları ile birlikte taziyeleri kabul etti. Cenazeye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, Nabi Avcı, Yalova Valisi Muammer Erol, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Uğur Altay, İskender Pala, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Esenler Belediye Başkanı Teyfik Göksu, Mahir Ünal, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Cenaze töreninde konuşan Ziya Küçükaşçı, babasının cenazesinde farklı cemaatlerden kimselerin katılmasını arzu ettiğini dile getirerek, cenazeye katılımın babasının dilediği gibi olduğunu ifade etti. Cenazeye katılanlara ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere başsağlığı mesajı gönderenlere teşekkürlerini sundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gaziantep Valisi olarak görev yaparken Mustafa Sabri Küçükaşçı hat sergisi açmaya geldiğinde tanıdım. Orada başlayan dostluğumuz İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda görev yaptığı sıralarda mesai arkadaşı olarak devam etti. Gönülden bir sevgimiz vardı. Bu güzel ömrünü imanlı olarak yaşadı. Âlim ve bilim insanı olarak örnek bir hayatı bırakıp aramızdan ayrıldı. Doğru bir insandı, doğru bir şekilde gözlerini yumdu. Prof. Dr. Küçükaşçı'nın cenazesi Eyüpsultan Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin omzunda taşınarak Eyüpsultan Mihrişah Valide Sultan Eyüp İmareti ve Haziresi'ne defnedildi.