Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’ndan Gazze için dua: Kan ve gözyaşı dökülmesin artık

SABAH yazarı, ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında Diyarbakırlılarla buluştu. 'Dosta Doğru' adlı söyleşide Gazze için dua eden Hatipoğlu, "Kan ve gözyaşı dökülmesin artık" dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamındaki Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali, sergiler, söyleşiler, tiyatro oyunları, dini ve çocuk etkinlikleri ile sürüyor. 22 Ekim'e kadar sürecek festivalin hafta sonu programında söyleşiler yer aldı. İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu 'Dosta Doğru' adlı söyleşisini,Fırat Türkmen ve Ahmet Fescioğlu dinletisiyle Kurşunlu Meydanı'nda gerçekleştirdi. Prof. Dr. Hatipoğlu'nun söyleşisine Diyarbakırlılar büyük ilgi gösterdi. Hatipoğlu söyleşide, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinerek, "Bu coğrafyanın çocukları maalesef bombalar ve silahların gölgesinde büyüyorlar. Sanki bu coğrafyada bir kadermiş gibi... Kiliselere, havralara dokunulmadı ama bu saldırılarda camiler yerle bir ediliyor. Bu zulüm sona ersin, kan ve gözyaşı dökülmesin artık" diye konuştu. Gazze için dua eden Hatipoğlu, bu akşam festival kapsamında Diyarbakırlılarla yeniden buluşacak.