Haberler Yaşam Haberleri Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’ndan Gazze için dua: Kan ve gözyaşı dökülmesin artık
Giriş Tarihi: 16.10.2023

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’ndan Gazze için dua: Kan ve gözyaşı dökülmesin artık

KÜLTÜR - SANAT SERVİSİ
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’ndan Gazze için dua: Kan ve gözyaşı dökülmesin artık
SABAH yazarı, ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında Diyarbakırlılarla buluştu. 'Dosta Doğru' adlı söyleşide Gazze için dua eden Hatipoğlu, "Kan ve gözyaşı dökülmesin artık" dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamındaki Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali, sergiler, söyleşiler, tiyatro oyunları, dini ve çocuk etkinlikleri ile sürüyor. 22 Ekim'e kadar sürecek festivalin hafta sonu programında söyleşiler yer aldı. İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu 'Dosta Doğru' adlı söyleşisini,




Fırat Türkmen ve Ahmet Fescioğlu dinletisiyle Kurşunlu Meydanı'nda gerçekleştirdi. Prof. Dr. Hatipoğlu'nun söyleşisine Diyarbakırlılar büyük ilgi gösterdi. Hatipoğlu söyleşide, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinerek, "Bu coğrafyanın çocukları maalesef bombalar ve silahların gölgesinde büyüyorlar. Sanki bu coğrafyada bir kadermiş gibi... Kiliselere, havralara dokunulmadı ama bu saldırılarda camiler yerle bir ediliyor. Bu zulüm sona ersin, kan ve gözyaşı dökülmesin artık" diye konuştu. Gazze için dua eden Hatipoğlu, bu akşam festival kapsamında Diyarbakırlılarla yeniden buluşacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

ABD savaş gemisi göndermişti: Türk Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz’de tatbikat yapacağını açıkladı!
Amerikalı yorumcudan çarpıcı sözler: Ortadoğu'yu ABD ateşe verdi
Kontrollerimi Türkiye’de yaptırıyorum
Son dakika: Türkiye EURO 2024'te! Bizim Çocuklar Letonya'yı 4 golle geçti
MC Donalds ve Carrefour'un ardından şimdi de Burger King! İsrailli askerlere 'yemek' yardımı
11 haneli TC kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin TC kimlik numarasının son hanesi nedir?
SON DAKİKA | ABD Başkanı Biden: İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi büyük hata olur
Alev Alatlı paylaştı: Yahudi Fanatizmi nasıl yayıldı? İsrailli Profesör Şahak'tan çarpıcı tespitler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Kulüpler Birliği’ne MHK teklifi
ARKADAŞINA GÖNDER
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’ndan Gazze için dua: Kan ve gözyaşı dökülmesin artık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA