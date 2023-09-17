Prof. Dr. Özlü’den Eris varyantı açıklaması: Yasaklar ve maske yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Eris varyantının 9 kişide görüldüğünü açıklamasının ardından, Bilim Kurulu Üyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Artık eski dönemde değiliz. Tedirgin olunacak bir durum yok. Yasaklar ve maske söz konusu değil" dedi.İngiltere'de ortaya çıkan Kovid- 19'un yeni varyantı Eris virüsü dünyada bazı ülkelerde yayılmaya başlarken Prof. Dr. Tevfik Özlü konuyla ilgili açıklama yaptı. Özlü, "Eris varyantının Türkiye'de de görüldüğünü Sayın Bakan bildirdi. Tabii 2020-2021'de çok zor günler geçirdik. Buna bağlı olarak pek çok kişi tedirgin oluyor. Acaba yeniden geriye mi dönüleceği, tekrar yasakların, kısıtlamaların geri mi geleceği konusunda. 'Maske takmak zorunda kalır mıyız?' diye soruyorlar. Böyle bir şey olmayacak. Eski dönemde değiliz artık" dedi.Virüsün geçirdiği mutasyonlarla artık eskisi kadar ağır ve ölümcül hastalığa neden olmadığının altını çizen Özlü şunları söyledi: "2020-2021'de çok zor günler geçirdik. Buna bağlı olarak pek çok kişi tedirgin oluyor. Köprülerin altından çok sular aktı. Bu süre içerisinde virüs kendini değiştirdi. Daha hafif bir hastalık yapıyor. Virüs bizimle yaşamayı öğrendi. Gerek hastalığı geçirerek, gerek aşılanarak toplumsal bağışıklık büyük oranda oluştu. Dolayısıyla eski günlere dönüş söz konusu değil. Solunum yolu enfeksiyon belirtileri gösteren, öksüren, aksıran, hapşıran, burnu akan, halsizlik, kırgınlık, boğaz ağrısı gibi semptomları olan kişilerin topluma çıkmamaları, evde bir hafta istirahat etmeleri, kendilerini izole etmeleri gerek. Bunu yapabilirsek salgının toplumda yayılmasını önlemiş oluruz. Kronik hastalığı bulunanlar, 65 yaş üstü olanlar, bağışıklığı baskılanmış olanlarının bu dönemde sadece Kovid'den değil diğer tüm solunum yolu virüslerinden korunmak için her zamankinden daha dikkatli olmalarını öneririm."Eris varyantı şu ana kadar Türkiye dahil 50'den fazla ülkede bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü, Eris'i izlenmesi gereken bir varyant olarak sınıflandırdı. Doktorlar, Eris'in ağır hastalığa neden olmadığını söylüyor. Bilinen en yaygın görülen belirtileri "Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, nefes darlığı, kas ağrıları, baş ağrısı, yorgunluk, burun akıntısı, tat veya koku kaybı, ishal veya mide rahatsızlığı" olarak açıklandı. Semptomları oldukça benzer olan mevsimsel influenza, soğuk algınlığı, koronavirüs ve varyantlarının tam tespiti ancak test yapılarak sağlanabiliyor. BBC'ye konuşan İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu'ndan Doktor Meera Chand, "Virüs geçirdiği mutasyonlarla bizimle yaşamayı; ağır hastalık yaratmadan ve öldürmeden bizimle yaşamayı öğrendi" dedi. DIŞ HABERLER