'İŞ YERİNİN ADRESİNİ KONUM OLARAK GÖNDERDİ'

Soruşturmada, H.H. ile L.A.'nın cinayetin işlendiği adrese kendilerine gönderilen Google Haritalar konumuyla gittikleri belirtildi. İlk ifadesinde Çelik'in kendilerine küfrettiğini öne süren H.H., savcılık ifadesinde ise Mehmet Sıraç Aslan tarafından azmettirildiğini iddia etti. Çelik'i tanımadığını belirten H.H., ifadesinde şunları söyledi:

"Yakın zamanda tanıştığım Mehmet Sıraç Aslan, aralarında husumet olduğu Yusuf Çelik'i korkutmak için ayaklarından vurmamı istedi. Onu vurmazsam beni öldüreceğini söylemişti. Ben de korktuğum için kabul ettim. Sosyal medyadan Çelik'in fotoğrafını gösterip iş yerinin adresini konum olarak gönderdi. Bana silah verdikten sonra tanımadığım bir çocukla, 'Yusuf dükkanda' diye haber gönderdi. L.A. ile birlikte iş yerine gittik. İçeride 2 kişi vardı. Elimdeki silahı onlara gösterdim. Üzerime doğru gelince rastgele ateş ettim. Amacım korkutmaktı ancak mermi Yusuf'a isabet etti. Aslan bize 'Gidip, teslim olun' dedi. L.A. ile birlikte polise gidip teslim olduk. Olayda kullandığım silahı da polislere verdim. Amacım öldürmek değil, korkutmaktı. Çok pişmanım."