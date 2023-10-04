Rabia estetik kol protezine kavuşuyor

ATV'nin reyting rekortmeni yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?"le gönüllerde taht kuran ve 1 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibi olma başarısını gösteren Rabia Birsen Göğercin (24), bugünlerde farklı bir heyecan daha yaşıyor. Hikayesiyle tüm Türkiye'yi etkileyen Göğercin, geçirdiği kaza sonucu kaybettiği sağ kolu için, Turkuvaz Medya Grubu tarafından yaptırılan estetik proteze kavuşuyor.Bu kapsamda estetik kol protezi ölçü alma işlemleri başlayan Göğercin, "Ahtapot dansı yapmamak için kendimi zor tutuyorum. Zaten çok heyecanlıyım ama bugün ekstradan heyecanlıyım. Hayatımın en tatlı günlerinden birini yaşıyorum" ifadelerini kullandı.