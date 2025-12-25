RAMAZAN AYI TAKVİMİ: Diyanet ile Ramazan ayı ne zaman başlayacak, hangi gün sona erecek?

İslam dünyasında büyük bir manevi coşkuyla beklenen Ramazan ayı yaklaşırken, "Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Oruç, sabır ve paylaşma ayı olarak kabul edilen mübarek ay öncesinde gözler Diyanet'in açıkladığı takvime çevrildi. İşte, Ramazan ayı başlangıç tarihi ve tüm detaylar...