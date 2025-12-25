Haberler Yaşam Haberleri RAMAZAN AYI TAKVİMİ: Diyanet ile Ramazan ayı ne zaman başlayacak, hangi gün sona erecek?
Giriş Tarihi: 25.12.2025 01:06

RAMAZAN AYI TAKVİMİ: Diyanet ile Ramazan ayı ne zaman başlayacak, hangi gün sona erecek?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Oruç, sabır ve paylaşma ayı olarak kabul edilen Ramazan’ın başlangıç tarihi, her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. İlk sahurla birlikte başlayacak oruç ibadeti, akşam ezanıyla açılacak iftar sofralarıyla taçlanacak. Peki, Ramazan ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte Diyanet’in belirlediği takvim doğrultusunda detaylar...

RAMAZAN AYI TAKVİMİ: Diyanet ile Ramazan ayı ne zaman başlayacak, hangi gün sona erecek?
  • ABONE OL

İslam dünyasında büyük bir manevi coşkuyla beklenen Ramazan ayı yaklaşırken, "Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Oruç, sabır ve paylaşma ayı olarak kabul edilen mübarek ay öncesinde gözler Diyanet'in açıkladığı takvime çevrildi. İşte, Ramazan ayı başlangıç tarihi ve tüm detaylar...

2026 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre 2026 Ramazan ayına ilişkin önemli günler netleşti.

Buna göre ilk sahur ve ilk oruç 19 Şubat 2026'da yapılacak.

Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan hayırlı" olarak ifade edilen Kadir Gecesi, 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek.

Ramazan ayının son orucu ise 19 Mart 2026 Perşembe günü, arefe günü tutulacak.

2026 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan Bayramı'nın takvimi şöyle:

Ramazan Bayramı Arefe Günü: 19 Mart 2026 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

2026 YILI ÖNEMLİ DİNİ GÜNLER

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026

Berat Kandili: 2 Şubat 2026

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026

Kurban Bayramı: 27 – 30 Mayıs 2026

Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
RAMAZAN AYI TAKVİMİ: Diyanet ile Ramazan ayı ne zaman başlayacak, hangi gün sona erecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz