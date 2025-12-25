RAMAZAN AYI TAKVİMİ: Diyanet ile Ramazan ayı ne zaman başlayacak, hangi gün sona erecek?

İslam dünyasında büyük bir manevi coşkuyla beklenen Ramazan ayı yaklaşırken, "Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Oruç, sabır ve paylaşma ayı olarak kabul edilen mübarek ay öncesinde gözler Diyanet'in açıkladığı takvime çevrildi. İşte, Ramazan ayı başlangıç tarihi ve tüm detaylar...
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre 2026 Ramazan ayına ilişkin önemli günler netleşti.
Buna göre ilk sahur ve ilk oruç 19 Şubat 2026'da yapılacak.
Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan hayırlı" olarak ifade edilen Kadir Gecesi, 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek.
Ramazan ayının son orucu ise 19 Mart 2026 Perşembe günü, arefe günü tutulacak.