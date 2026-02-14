Ramazan ayı için camilerde tüm hazırlıklar tamamlandı

Ramazan ayına sayılı günler kala İstanbul'daki ilçe belediyelerinde de temizlik hazırlıkları hızlandırıldı. Başta Fatih Belediyesi olmak üzere Bahçelievler Belediyesi ve Arnavutköy belediyelerinde tüm camilerde temizlik çalışmalarına büyük hız verildi.

FATİH BELEDİYESİ'NDEKİ 365 CAMİİ VE MESCİTTE DETAYLI TEMİZLİK YAPILDI

Fatih Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde selatin camileri başta olmak üzere toplam 365 cami ve mescitte detaylı temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi. Camiler gül suyu ile kokulandırılırken, vatandaşların ibadetlerini huzur içinde yerine getirebilmesi için gerekli güvenlik ve hijyen tedbirleri alındı.

Ramazan ayı boyunca fırın, market ve gıda satışı yapan işletmeler zabıta ekiplerince denetlenecek. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda kolisi dağıtımları sürdürülürken, her gün 600 haneye sıcak yemek ulaştırılacak. Yaşlı, engelli ve yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlara evlerinde sıcak yemek hizmeti verilecek. Sosyal destek çalışmaları kapsamında Butik Fatih aracılığıyla çocuklar ve aileler için bayramlık kıyafet yardımı yapılacak. Ayrıca hastanelerde hasta yakınlarına iftar ikramında bulunulacak.

KÜTÜPHANELERDE İFTAR VE SAHUR İKRAMI YAPILACAK

Ramazan ayı boyunca Fatih Kütüphaneleri bünyesindeki Vatan, Merkez, Kalenderhane, Medrese Davutpaşa ve Topkapı kütüphanelerinde iftar ikramı yapılacak. Merkez Kütüphane'de ayrıca sahur ikramı da gerçekleştirilecek. Günlük yaklaşık 2 bin kişiye iftar ve sahur hizmeti sunulması planlanıyor.

RAMAZAN AYININ İLK GÜNÜNDE SULTANAHMET'TE MEHTERAN GÖSTERİSİ VE TOP ATIŞI YAPILACAK

Geleneksel iftar sofraları ve vefa iftarları kapsamında şehit ve gazi aileleri, yetimler ve sivil toplum kuruluşları ağırlanacak. İlçe genelinde tasavvuf müziği konserleri, mukabele programları ve kadınlara yönelik türbe ve cami ziyaretleri düzenlenecek. Meydanlar ışıklandırılacak, Topkapı Meydanı'nda stantlar kurulacak, etkinlik alanında söyleşiler, dinletiler, programlar düzenlenecek. Ramazan ayının ilk gününde Sultanahmet Meydanı'nda mehteran gösterisi ve top atışıyla programlar başlayacak.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Ramazan ayının birlik ve beraberliği güçlendiren müstesna bir dönem olduğunu belirtti. Turan, "Fatih, geçmişten günümüze Ramazan aylarını büyük bir coşku ve manevi atmosfer içinde yaşamış bir ilçedir. Bu kutlu ayın feyiz ve bereketini mahalle mahalle hissettirmek için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ramazan, bereketin ve paylaşmanın ayıdır. İhtiyaç sahiplerine destek olarak, iftar sofralarında buluşarak bu manevi atmosferi hep birlikte yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında yapılan duaların başta Filistin ve Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalar için hayırlara vesile olmasını temenni eden Turan, Fatihli ve İstanbullu vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti.

RAMAZAN AYI ÖNCESİNDE TÜM CAMİLER GÜL SUYU İLE YIKANIP TEMİZLENDİ

Arnavutköy Belediyesi temizlik ekipleri, Ramazan ayı öncesinde ilçedeki camilerde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Halılardan abdesthanelere kadar her alanın detaylı şekilde temizlendiği çalışmalarda gül suyu kullanılarak ibadethanelere ferah ve manevi bir atmosfer kazandırılıyor.

Ramazan ayına sayılı günler kala Arnavutköy Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini daha temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla camilerde detaylı temizlik çalışmalarını hızlandırdı. İlçe genelindeki camileri kapsayan uygulama kapsamında ekipler, ibadethaneleri Ramazan'a hazır hale getiriyor.

GÜL SUYU İLE GELENEKSEL VE MANEVİ DOKUNUŞ

Çalışmaların öne çıkan yönlerinden biri ise temizlik sürecinde gül suyu kullanılması oldu. Geleneksel bir uygulama olarak tercih edilen gül suyu, camilerin iç mekanında ferahlık sağlarken aynı zamanda Ramazan ayı öncesinde manevi atmosferi güçlendiren özel bir dokunuş olarak dikkat çekiyor.

CAMİLERİN HER KÖŞESİ TİTİZLİKLE TEMİZLENİYOR

Yürütülen çalışmalar kapsamında cami içi ve çevresinde kapsamlı bir temizlik gerçekleştiriliyor. Halılar, camlar, mihrap ve minber bölümleri, ayakkabılıklar, ortak kullanım alanları ile abdesthaneler detaylı şekilde temizlenerek hijyen standartları yükseltiliyor.

Çalışmalar, ilçe genelinde memnuniyetle karşılanırken Hadımköy Vakfı Fatih Camii'nde imam hatip olarak görev yapan Abdülmuttalip Dilli, camilerde hem düzenli olarak sürdürülen temizlik hizmetinden hem de Ramazan ayı öncesinde yapılan özel hazırlık çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bu hizmetler için Arnavutköy Belediyemize ve Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Candaroğlu'na teşekkür ediyoruz. Ramazan-ı Şerif'in hayırlara vesile olmasını diliyor, Rabbimden bu ayı gereği gibi ihya edebilmeyi nasip etmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜM CAMİLER RAMAZAN'A HAZIR HALE GETİRİLECEK

Arnavutköy genelindeki tüm camileri kapsayan temizlik çalışmasının, Ramazan ayı öncesinde planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması hedefleniyor. Doğal ve çevre dostu ürünlerle sürdürülen uygulama sayesinde hem hijyen hem de çevre hassasiyeti birlikte gözetiliyor.

ESENYURT'TA CAMİLER RAMAZANA HAZIRLANDI DİP KÖŞE TEMİZLENDİ

Esenyurt Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki camilerde kapsamlı temizlik ve hijyen çalışması gerçekleştirildi. Esenyurt Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki camilerde kapsamlı temizlik ve hijyen çalışması gerçekleştirerek ibadethaneleri vatandaşların hizmetine hazır hale getiriyor.

Esenyurt Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki camilerde detaylı temizlik çalışması başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında camilerin iç ve dış mekânlarında titiz bir hijyen uygulaması yapılıyor. Halılardan mihrap ve minbere, kürsülerden pencerelere kadar camilerin tüm bölümleri özenle temizlenirken; abdesthaneler, şadırvanlar ve ortak kullanım alanları da dezenfekte ediliyor. Cami bahçelerinde çevre düzenlemesi ve genel temizlik çalışmaları da eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Vatandaşların Ramazan ayını daha temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda karşılaması amacıyla yürütülen çalışmaların, ilçe genelindeki tüm camilerde tamamlanması hedefleniyor.

RAMAZAN'DA SOFRALAR DA GÖNÜLLER DE BAHÇELİEVLER'DE BİRLEŞECEK

Bolluk ve bereket ayı Ramazan'da iftar sofralarını vatandaşlarla buluşturan Bahçelievler Belediyesi, bu yıl da kapsamlı bir hazırlık sürecine girdi. "Soframız bir, gönlümüz bir" anlayışıyla hayata geçirilen çalışmalar kapsamında iftar programları, sıcak yemek hizmetleri, sosyal yardımlar ve kültürel etkinliklerle Ramazan'ın manevi atmosferi ilçe genelinde yaşatılacak.

DAYANIŞMANIN SEMBOLÜ İFTAR SOFRALARI

Ramazan ayı boyunca Kuleli Koçtaş önü, Soğanlı Meydanı, Halit Ziya Uşaklıgil Okulu ve Yayla İş Bankası yanı olmak üzere dört ayrı noktada kurulacak iftar çadırlarında her gün binlerce vatandaşa sıcak yemek ulaştırılması hedefleniyor. İftar saatine trafikte ya da iş çıkışında yakalanan vatandaşlar için ise Şirinevler Meydanı, Kuleli, Ömür Plaza önü, Metroport önü ve Soğanlı Meydanı'nda sıcak çorba dağıtımı (iftara 5 kala) yeniden organize edilecek. Bu uygulama ile Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ruhu ilçenin dört bir yanında hissedilecek.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE EVDE YEMEK HİZMETİ

Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören "Alo İftar" uygulaması bu yıl da devam edecek. Hasta, yalnız yaşayan, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara iftar yemekleri evlerine kadar ulaştırılacak. Belediye ekipleri özellikle dezavantajlı gruplara yönelik hizmetlerini genişleterek Ramazan'ın bereketini hanelere taşıyacak.

RAMAZAN YARDIMLARIYLA DAYANIŞMA BÜYÜYOR

Ramazan ayı kapsamında 33 bin aileye Ramazan kolisi ulaştırılması planlanırken, ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2 bin TL tutarında market kartı desteği sağlanacak. Ayrıca Bahçelievler'deki tüm fırınlarda geçerli olmak üzere hane başına günlük 2 adet pide kuponu verilmesi, yaklaşık 10 bin kişiye hurma dağıtımı yapılması hedefleniyor. Nakdi destek çalışmalarının da hazırlık aşamasında olduğu belirtilirken, sosyal yardım birimlerince yürütülen hane tespit ve planlama süreci titizlikle sürdürülüyor.

Ramazan boyunca Adak Kesim Merkezi'nde kesilen ve bağışlanan kurban etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Bahçelievler Aile Destek Evi aracılığıyla vatandaşlar bayramlık kıyafetlerini temin edebilecek. İlçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına ise düzenleyecekleri iftar programları için ücretsiz salon tahsis edilecek.

KULELİ ETKİNLİK ÇADIRI'NDA RAMAZAN COŞKUSU

Ramazan ayı boyunca haftanın üç günü; Cuma, Cumartesi ve Pazar akşamları Kuleli Etkinlik Çadırı'nda özel programlar düzenlenecek. Ramazan'ın manevi atmosferini güçlendirecek söyleşiler, şiir dinletileri, tasavvuf ezgileri ve semazen gösterileri vatandaşlarla buluşacak. Her yaştan vatandaşın katılımına açık olacak etkinliklerle Ramazan akşamları sadece sofralarda değil, gönüllerde de yaşatılacak. Kültürel ve manevi programlarla birlik ve beraberlik duygusunun pekiştirilmesi hedefleniyor.

ÇOCUKLARA VE AİLELERE ÖZEL RAMAZAN PROGRAMLARI

Ramazan ayı boyunca sadece sofralar değil gönüller de buluşacak. Çocuklara yönelik etkinlikler, animasyon gösterileri, kültürel programlar, tasavvuf müziği dinletileri ve söyleşiler düzenlenecek. Belediye tarafından Ramazan ayı boyuncu Evlere sıcak yemek dağıtımı: 15.000 , Erzak kolisi ve Market Kartı: 33.000, Sıcak çorba: 75.000, Pide kupunu: 100.000, Hurma: 10.000, Çocuk giydirme: 600 olarak rakamları verildi. Ayrıca belediyeye bağlı kütüphanelerin Ramazan süresince 7/24 hizmet vermesi planlanıyor.