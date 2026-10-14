Ramazan Bayramı ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak? 2027 Diyanet bayram takvimi açıklandı!

2027 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığının 2027 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı, 9 Mart Salı günü başlayacak. Üç gün sürecek bayramın ikinci günü 10 Mart Çarşamba, son günü ise 11 Mart Perşembe tarihine denk geliyor.

Bir ay boyunca tutulan oruçların ardından bayram namazıyla başlayacak bu özel günlerde aileler ve sevdikler bir araya gelecek. Küslüklerin sona erdiği, büyüklerin ziyaret edildiği ve çocukların sevindirildiği bayram geleneği, mart ayında yeniden tekrarlanacak.