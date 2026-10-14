Ramazan Bayramı ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak? 2027 Diyanet bayram takvimi açıklandı!

2027 yılında ramazan ayı kış mevsimine denk gelirken milyonlarca Müslüman, oruç ibadetini yerine getireceği mübarek günleri bekliyor. Teravih ve mukabelelerle geçecek ramazanın ardından bayram sevinci yaşanacak. Diyanet'in yayımladığı takvimde ilk oruçtan Kadir Gecesi'ne, arefe gününden Ramazan Bayramı'na kadar tüm tarihler yer alıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığının 2027 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı, 9 Mart Salı günü başlayacak. Üç gün sürecek bayramın ikinci günü 10 Mart Çarşamba, son günü ise 11 Mart Perşembe tarihine denk geliyor.
Bir ay boyunca tutulan oruçların ardından bayram namazıyla başlayacak bu özel günlerde aileler ve sevdikler bir araya gelecek. Küslüklerin sona erdiği, büyüklerin ziyaret edildiği ve çocukların sevindirildiği bayram geleneği, mart ayında yeniden tekrarlanacak.
2027 yılında ramazanın ilk orucu 8 Şubat Pazartesi günü tutulacak. Müslümanlar, 7 Şubat Pazar gecesi ilk sahur için uyanacak ve aynı akşam yılın ilk teravih namazını kılacak.
Kış mevsiminde idrak edilecek ramazan boyunca camilerde mukabeleler okunacak, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılacak ve iftar sofralarında birlik beraberlik duygusu paylaşılacak. Oruç ibadetiyle geçirilen 29 günlük mübarek ay, 8 Mart'taki arefe gününün ardından tamamlanacak.
Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 5 Mart 2027 Cuma günü idrak edilecek.
Ramazanın son günlerine denk gelen bu mübarek gecede camilerde özel programlar düzenlenecek. Müslümanlar, dualar ve ibadetlerle Kadir Gecesi'nin manevi huzurunu yaşayacak. Kur'an tilavetleri, tövbe ve istiğfarla geçirilen gecenin ardından bayrama sayılı günler kalacak.
Ramazan Bayramı'nın habercisi olan arefe günü, 8 Mart 2027 Pazartesi tarihine denk geliyor. Kabir ziyaretleri, bayram hazırlıkları ve ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlar, arefe gününün önemli gelenekleri arasında bulunuyor.
Resmi takvime göre Ramazan Bayramı tatili 3,5 gün sürecek. Arefe günü öğleden sonra başlayan tatil, 11 Mart Perşembe günü sona eriyor.
Diyanet İşleri Başkanlığının 2027 dini günler takvimine göre ramazan ayı ve bayrama ilişkin önemli tarihler şöyle: