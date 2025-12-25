Haberler Yaşam Haberleri RAMAZAN BAŞLANGIÇ TARİHİ 2026: Diyanet ile ilk sahur ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak?
İslam âlemi için manevi huzur, bereket ve paylaşma ayı olan Ramazan-ı Şerif için geri sayım başladı! Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi ile birlikte; ilk sahur, ilk iftar ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi tarihleri netleşti. 2026 yılında Ramazan ayı kış mevsimine denk gelerek müminleri serin bir iklimde karşılayacak. Peki, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2026 Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor? İşte merak edilen tüm tarihler.

On bir ayın sultanı Ramazan, 2026 yılında Şubat ayında kapılarını aralıyor. Hicri takvimin Miladi takvime göre her yıl yaklaşık 11 gün geri gelmesiyle birlikte, bu yıl oruç ibadeti kışın hissedildiği günlerde ifa edilecek. Milyonlarca Müslüman ilk sahur heyecanını yaşamayı bekliyor. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği kutlu ayın sonunda ise üç gün sürecek olan bayram coşkusu yaşanacak. İşte Diyanet'in paylaştığı resmi takvim:

2026 RAMAZAN AYI BAŞLANGICI VE İLK ORUÇ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre 2026 yılı Ramazan ayı takvimi şu şekilde:

İlk Sahur: 18 Şubat Çarşamba'yı 19 Şubat Perşembe'ye bağlayan gece.

Ramazan Başlangıcı (İlk Oruç): 19 Şubat 2026 Perşembe

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi (Ramazan'ın 26. gecesi)

Son Oruç (Arefe): 19 Mart 2026 Perşembe

2026 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan ayının 29 gün sürmesinin ardından başlayacak olan Bayram takvimi ise şöyle:

Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

2025-2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ


Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe

Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Şaban Ayı Başlangıcı: 20 Ocak 2026 Salı

Ramazan Ayı Başlangıcı (1. Gün): 19 Şubat 2026 Perşembe

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026

Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Hicri Yılbaşı: 16 Haziran 2026 Salı

Aşure Günü: 25 Haziran 2026 Perşembe

Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi

