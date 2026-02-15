Ramazanın süsü mahyalar asıldı

Ramazan
-I Şerif'in habercisi olan ve Osmanlı Cihan Devleti'nden günümüze uzanan mahya
geleneği, selatin camilerinde yeniden hayat buldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 16. yüzyıldan itibaren uygulanmaya başlanan mahya asma geleneğini günümüzde de yaşatmaya devam ediyor. Ustaların el emeğiyle tek tek hazırlanan mahyalar; İstanbul'un yanı sıra Edirne ve Bursa'daki selatin camilerine de asılıyor. Minareler arasına asılan mahyalar, kente manevi bir atmosfer kazandırıyor. "Ramazan Kuran ayıdır" yazılı mahya ile gün batımında ve gece ışıklarıyla birleşen Süleymaniye Camii, İstanbul'un semalarında ramazanı müjdeliyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Edirne'deki Selimiye Camii'ne asılan "Merhaba ya şehr-i ramazan" yazılı mahya, ilk teravih namazıyla birlikte ışıklandırılacak. Türk-İslam mimarisinin zirve eserlerinde Selimiye Camii'ne ayrı bir güzellik katan mahya, Edirne'ye komşu Yunanistan ve Bulgaristan sınırındaki bazı köylerden de görülebiliyor. Ramazan ayı boyunca selatin camilerinde yer alacak ilk mahya yazıları ise şöyle:
Süleymaniye Camii: Ramazan Kuran ayıdır.
Ayasofya-i Kebir Camii: La ilahe illallah.
Sultanahmet Camii: Muhammed'in Resulullah.
Üsküdar Cedit Valide Camii: Oruç tut sıhhat bul.
Eminönü Yeni Cami: Ramazan biz olmaktır.
Eyüpsultan Camii: Merhaba ya şehr-i ramazan
Edirne Selimiye Camii: Merhaba ya şehr-i Ramazan
Bursa Ulu Cami: Kul hakkından sakın.