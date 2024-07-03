Rami Kütüphanesi dünyanın gündeminde!

Kütüphane, sürdürülebilirlik prensiplerine tam uyumlu restorasyonu, göz alıcı peyzajı ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda sunduğu hizmetleriyle, dünyadaki örnek uygulamalardan biri olarak uluslararası kamuoyuna tanıtıldı.

Dünyada en büyük alana sahip üçüncü kütüphane olan Rami Kütüphanesi, bunun dışında, 4 bin 200 kişilik oturma ve çalışma kapasitesiyle yine dünyada ilk üçte yer alıyor. Kitap kapasitesi 2,5 milyon, koleksiyonunda ise 2 milyondan fazla kitap, dijital materyaller ve diğer yayınlar bulunan 'yaşayan kütüphane' olarak tasarlanan bu alan, belli konsept dahilinde hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik kültürel ve sanatsal aktivitelere de ev sahipliği yapıyor.

Ayrıca kütüphane bünyesinde kurulan Şifahane'de, kütüphane envanterine kayıtlı el yazmalarının ve nadir matbu eserlerin onarımları uzman ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.