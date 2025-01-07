Rami Kütüphanesi’ne 2 yılda 6 milyon ziyaretçi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmaları sonucunda 2 yıl önce hizmete açılan kütüphane, her yaştan çok sayıda kitapseverin uğrak yerlerinden biri oldu. "Yaşayan Kütüphane" konseptiyle tasarlanan ve iki yılda 5 binden fazla etkinliğin yapıldığı Rami Kütüphanesi, açılışının ardından geçen 2 yılda 6 milyon 44 bin kişiyi ağırladı. Eyüpsultan ilçesindeki Rami Kışla Caddesi üzerinde bulunan yapı, 36 bin metrekare kapalı, 51 bin metrekare yeşil alanı ve 4 bin 200 kişilik oturma kapasitesiyle 'İstanbul'un en büyük kütüphanesi' unvanına sahip. Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, 13 Ocak 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılan kütüphanede, 2 yıllık süre zarfında milyonlarca kişiyi misafir ettiklerini söyledi. Çelik, Rami Kütüphanesi'nin birçok etkinliğe ev sahipliği yapmakla birlikte sosyal projelere de destek verdiğini aktardı.