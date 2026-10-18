Real Madrid - Sevilla maçı saat kaçta, hangi kanalda? La Liga’da 9. hafta heyecanı!

Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, ligde Sevilla'yı ağırlamaya hazırlanıyor. İspanyol futbolunun iki köklü kulübünü buluşturacak karşılaşmanın Türkiye'deki yayın saati ve kanalı da netleşti.
İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid ile Sevilla, bu akşam karşı karşıya geliyor. Madrid temsilcisinin ev sahipliğinde oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. İki takım da haftayı galibiyetle tamamlamak için sahaya çıkıyor.
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Sevilla karşılaşması öncesinde açıklanan maç kadrosunda yer alıyor. Genç oyuncunun mücadeleye ilk 11'de başlayıp başlamayacağı ise teknik direktör José Mourinho'nun maç öncesinde açıklayacağı tercihle belli olacak.
La Liga'da sekiz haftanın ardından Real Madrid, 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle topladığı 18 puanla 4. sırada bulunuyor. Sevilla ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda elde ettiği 14 puanla 5. basamakta yer aldı.
Dev mücadeleye İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabéu Stadyumu ev sahipliği yapacak. Eflatun-beyazlılar, kendi seyircisi önünde üç puanı hanesine yazdırmayı amaçlarken Sevilla, güçlü rakibi karşısında deplasman galibiyeti arayacak.