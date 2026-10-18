Real Madrid - Sevilla maçı saat kaçta, hangi kanalda? La Liga’da 9. hafta heyecanı!

REAL MADRID - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid ile Sevilla, bu akşam karşı karşıya geliyor. Madrid temsilcisinin ev sahipliğinde oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. İki takım da haftayı galibiyetle tamamlamak için sahaya çıkıyor.