Haberler Yaşam Haberleri Real Madrid - Sevilla maçı saat kaçta, hangi kanalda? La Liga'da 9. hafta heyecanı!
Giriş Tarihi: 18.10.2026 10:19 Son Güncelleme: 18.10.2026 10:20

Real Madrid - Sevilla maçı saat kaçta, hangi kanalda? La Liga'da 9. hafta heyecanı!

İspanya La Liga'da 9. hafta heyecanı Real Madrid ile Sevilla arasındaki mücadeleyle devam ediyor. Santiago Bernabéu'da galibiyet arayacak iki takımın mücadelesini canlı izlemek isteyen futbolseverler için yayın programı da belli oldu. Peki, Real Madrid - Sevilla maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, dev mücadelenin başlama saati ve canlı yayın bilgileri...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Real Madrid - Sevilla maçı saat kaçta, hangi kanalda? La Liga’da 9. hafta heyecanı!
  • ABONE OL

Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, ligde Sevilla'yı ağırlamaya hazırlanıyor. İspanyol futbolunun iki köklü kulübünü buluşturacak karşılaşmanın Türkiye'deki yayın saati ve kanalı da netleşti.

REAL MADRID - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid ile Sevilla, bu akşam karşı karşıya geliyor. Madrid temsilcisinin ev sahipliğinde oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. İki takım da haftayı galibiyetle tamamlamak için sahaya çıkıyor.

REAL MADRID - SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Sevilla karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayımlanacak. İspanya futbolunun iki köklü ekibini buluşturacak mücadele, Türkiye'deki futbolseverler tarafından yayıncı kuruluşun ilgili platformlarından takip edilebilecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

REAL MADRID - SEVILLA MAÇINDA ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Sevilla karşılaşması öncesinde açıklanan maç kadrosunda yer alıyor. Genç oyuncunun mücadeleye ilk 11'de başlayıp başlamayacağı ise teknik direktör José Mourinho'nun maç öncesinde açıklayacağı tercihle belli olacak.

REAL MADRID - SEVILLA MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU

La Liga'da sekiz haftanın ardından Real Madrid, 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle topladığı 18 puanla 4. sırada bulunuyor. Sevilla ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda elde ettiği 14 puanla 5. basamakta yer aldı.

KARŞILAŞMA NEREDE OYNANACAK?

Dev mücadeleye İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabéu Stadyumu ev sahipliği yapacak. Eflatun-beyazlılar, kendi seyircisi önünde üç puanı hanesine yazdırmayı amaçlarken Sevilla, güçlü rakibi karşısında deplasman galibiyeti arayacak.

Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TS- BJK derbi maçı!

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Real Madrid - Sevilla maçı saat kaçta, hangi kanalda? La Liga'da 9. hafta heyecanı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA