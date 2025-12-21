ÜÇ AYLAR ORUCU ÖNEMİ VE FAZİLETİ! Üç aylar orucu ne zaman başlıyor, nasıl niyet edilir?

ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır.

Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır" diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

Bu bilgilerden Peygamber Efendimiz'in üç aylarda oruç tuttuğu bilgisine ulaşılsa da bu ibadetin net bir günü olmadığı anlaşılmaktadır.