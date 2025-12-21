ÜÇ AYLAR ORUCU ÖNEMİ VE FAZİLETİ! Üç aylar orucu ne zaman başlıyor, nasıl niyet edilir?

İslam dünyasında manevi önemi büyük olan üç ayların gelişiyle birlikte oruç ibadetine dair araştırmalar hız kazandı. Pek çok kişi, Recep ayı orucu ne zaman tutulur, üç aylar orucu hangi gün başlar sorularının yanıtını öğrenmek isterken, bu ayda oruç tutmanın hükmü ve tavsiye edilen günler de araştırılıyor. İşte merak edilenlerin yanıtı;
ÜÇ AYLAR BAŞLIYOR!
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimine göre üç aylar 21 Aralık 2025 Pazar günü Recep ayı ile başlayacak.
ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır.
Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır" diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).
Bu bilgilerden Peygamber Efendimiz'in üç aylarda oruç tuttuğu bilgisine ulaşılsa da bu ibadetin net bir günü olmadığı anlaşılmaktadır.
RECEP AYI ORUCU İÇİN HANGİ GÜN NİYET EDİLİR?
Recep Ayı'nın ilk gününde tutulacak oruç için şöyle bir hadis mevcuttur; Receb-i Şerîf'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur.
ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?
Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Dolayısıyla üç aylar orucu farz değildir. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.
İbn Abbas der ki; "Efendimiz, Recep ayında o kadar çok oruç tutardı ki hiç iftar etmeyecek sanırdık. Bazen de Recep ayında oruca o kadar ara verirdi ki hiç tutmayacak sanırdık." Peygamberimiz, bu ayda sık sık oruç tutarak nafile oruca teşvik ederdi. Bazen de tutmayarak bu ayın Ramazan orucuna benzetilmesine engel olurdu. Fakat üç aylar içinde Recep Ayı'nda tutulacak oruç son derece kıymetlidir.