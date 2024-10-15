Refakatçi öğrenciler

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu ikinci sınıfında okuyan 63 öğrenci, üniversite hastanesinde başlatılan 'refakatçi' öğrenci projesi çerçevesinde kısmi zamanlı olarak işe alındı. Haftanın 5 günü 63 öğrenci, mesai saatleri içerisinde hastalara hastanenin ana girişinde, acilde, polikliniklerde ve yatan hasta servislerinde refakat edip, her konuda yol göstererek yardımcı olacak. Hastanede refakatçi tecrübesi kazanacak olan öğrenciler, aylık asgari ücretin dörtte biri oranında maaş da alarak harçlıklarını çıkaracak. Öğrenciler ayda 4 bin 250 lira maaş alacak.Öğrencilerle sohbet ederek onlara tavsiyelerde bulunan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, "Sizlerden sürekli şimşek gibi bir tebessüm istiyorum. Çok büyük iş yapacak ve insanlara yardım edeceksiniz. Hastalara tabiri caizse 'VIP muamele' yapacağız" dedi. Hastane Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ali Yılmaz da "Hastaneye gelen hastaların durumlarını empati yaparak sorunlarına çözüm olmaya çalışıyoruz. Hastaların sıkıntıları azaldı" diye konuştu. Çocuğunun tedavisi için hastaneye gelen Deniz Huruzoğlu, dışarıdan gelen ve hastaneyi bilmeyen vatandaşlar için bu projenin çok güzel olduğunu söyledi. Proje çerçevesinde kısmi zamanlı işe başlayan refakatçi öğrencilerden Dilan Belet, gideceği birimi bilmeyen hastalara ve özellikle tekerlekli sandalye ile gelenlere de güler yüzlü şekilde yardımcı olarak eşlik ettiklerini ifade etti. İHA