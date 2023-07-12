Rekor sıcaklar geliyor... Kavrulacağız

Sıcak hava dalgasının etkisine giren yurtta, Meteoroloji ve çok sayıda valilik yüksek sıcaklıklara karşı uyarıda bulundu. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) de temmuzun ilk haftasının dünyada 'en sıcak hafta' olduğunu duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sıcak çarpmasının, vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı, 'hipertermi' olarak da bilinen ciddi bir klinik durum olduğuna dikkati çekerek, "Yaşlılar ve çocuklar, diyabet hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, astım gibi kronik rahatsızlıkları olanlar sıcak çarpması için yüksek risk grubundadır" dedi. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk de kronik akciğer hastaları ve akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören hastaların, sıcak ve nemli havalarda dikkatli olması gerektiğini bildirdi. Prof. Kocatürk, "Kronik bronşit ve amfizemli hastalarda solunum sıkıntılarında artma, astımlı hastalarda şiddetlenme görülebilir" dedi. Prof. Dr. Kocatürk, şu uyarıları aktardı:Ev ve arabaların klimalarının temizliğini yaptırın.12.00-17.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın.Bol su için (Kalp ve böbrek hastaları, sıvı dengesi için kendi hekimlerine danışmalı.)Aşırı efordan kaçının, sporu sabah erkenden ve açık havada yapmayı tercih edin.Ağır yağlı, şekerli ve asitli gıdalardan uzak durun.Düzenli kullandığınız ilaçlarınıza ara vermeyin.Astımlılar havuz yerine denize girmeyi tercih edebilir.Mangal dumanı, yangın dumanı ve çöl tozlarının da solunum sıkıntısına neden olduğunu unutmayın.