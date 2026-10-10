Reyting Sonuçları 9 Ekim 2026 açıklandı mı? Total ve AB sıralamaları bekleniyor

9 EKİM 2026 CUMA REYTİNG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Televizyon izlenme oranlarını ölçen ve her gün düzenli olarak yayımlanan reyting sonuçları, normal şartlarda cuma yayınlarının ardından cumartesi sabahı saat 10.30 civarında kamuoyuna duyuruluyor. 9 Ekim 2026 Cuma akşamı ekrana gelen projelerin izleyici payları, sürecin tamamlanmasının ardından netleşiyor. Sonuçlar açıklandığı an Total ve AB kategorilerindeki tüm sıralamalar anlık olarak güncelleniyor.