Reyting Sonuçları 9 Ekim 2026 açıklandı mı? Total ve AB sıralamaları bekleniyor

Televizyon ekranlarında dün akşam birbirinden iddialı dizi, film ve yarışma programları reyting rekabeti için izleyici karşısına çıktı. Cuma akşamının yapımlarını yakından takip eden vatandaşlar, arama motorlarında günün karnesini öğrenmek için yoğun bir arayış başlattı.
Televizyon izlenme oranlarını ölçen ve her gün düzenli olarak yayımlanan reyting sonuçları, normal şartlarda cuma yayınlarının ardından cumartesi sabahı saat 10.30 civarında kamuoyuna duyuruluyor. 9 Ekim 2026 Cuma akşamı ekrana gelen projelerin izleyici payları, sürecin tamamlanmasının ardından netleşiyor. Sonuçlar açıklandığı an Total ve AB kategorilerindeki tüm sıralamalar anlık olarak güncelleniyor.