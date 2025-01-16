Rezidans inşaatında bıçaklı sopalı kavgada 1 kişi öldü, 11 kişi gözaltına alındı

Olay, 14 Ocak Salı günü saat 20.45 sıralarında Sarıyer Maslak'ta meydana geldi. Yapımı devam eden rezidans inşaatında bir süre önce işten çıkartılan Hamza I. (30), Rıdvan Y. (28) ve Yiğit D. (20) akşam saatlerinde inşaat alanına geldi. Burada işten çıkartılan 3 kişi ile Alişan Dağlar, Cumali D. (23), Vedat D. (33), Haşim Y. (27), Alican Ç. (28), Yusuf Y. (38), İnan A. (22), Özcan G. (25) ve Sinan G. (32) arasında tartışma çıktı. Küfürleşmenin olduğu tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar birbirlerine bıçak, çivili ve demir sopalarla saldırdı. Kavgada Alişan Dağlar, karnından ve sırtından ağır şekilde, Cumali D. karnından, Vedat D. başından, Haşim Y. başından ve Hamza I. sırtından yaralandı.

11 GÖZALTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 5 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Alişan Dağlar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olaya karışan 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Alişan Dağlar'ı bıçaklayarak öldüren kişinin ise yaralılardan Hamza I. olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan olaya karışan tarafların poliste toplamda 12 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin tedavilerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattı.