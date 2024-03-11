Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer’den miting gibi mahalle toplantısı!

Gündüz saatlerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Cumhur ittifakı Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, akşam saatlerinde mahalle buluşmaları düzenliyor. Tüm görüşmelerinde yerel seçimin ideoloji seçimi değil, hizmet seçimi olduğunun altını çizen Rıza Sümer, Türkiye Yüzyılı'nda kalkınmanın mahallelerden başlayacağını vurguladı. Sümer, buluşma yaptığı mahallelerde "Bu akşamlar 1 Nisan sabahını müjdeliyor. Bu buluşmalar, Kepez'de yeniden yerel kalkınmanın başlayacağı günlerin haberini veriyor. Türkiye'nin yüzüncü yılında yüz akı 100 proje dedik, Kepez'e değmez mi, değer. Kepez'e yakışmaz mı, yakışır. Türkiye Yüzyılı Kepez'in Yüzyılı olacak. 100 sene sonra, 2024 yılında bir adam geldi, Türkiye Yüzyılı Kepez'in Yüzyılı olacak dedi ve söylediği her şeyi yaptı. Ondan sonra gelen herkes de yaptı diyecekler. Cumhurbaşkanımız, 'Öldüğümüzde belediye başkanı niyetine demeyecekler, er kişi niyetine diyecekler' diyordu. Belki ismimiz bile hatırlanmayacak. Ama şunu diyecekler; 2024 yılında ve devamında koyulan 100 yıllık hedeflerin tamamını gerçekleştirdiler. Şimdilik 100 proje hayata geçireceğiz dedik. Görevde olduğumuz müddetçe yüzlerce hizmeti ve eseri hayata geçireceğiz. Hedefimiz büyük; Türkiye Yüzyılı'na, mahallelerimizi kalkındırarak destek olacağız. Kepez, hizmetin en iyisini hak ediyor" ifadelerine yer verdi.