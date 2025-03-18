Robin Berat Güner ölmüştü: Ehliyetsiz sürücüden pes dedirten savunma!

Olay günü oğlunun ölümüne tanıklık eden Elif Güner ise Y.D.'nin söylediğinin aksine hiç korna sesi duymadığını söyledi. Y.D.'nin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep eden Güner, "Oğlumla birlikte kazanın olduğu kavşağa geldiğimizde sağıma ve soluma baktım. Oğlum benden sadece bir adım önde gidiyordu. Bu esnada Y.D. araçla hızlı bir şekilde gelerek oğluma çarptı. Çarpma öncesinde herhangi bir korna sesi duymadım. Kazanın nasıl meydana geldiğini anlamadım" diye konuştu. Hakim, Y.D.'nin tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 14 Nisan'a erteledi.