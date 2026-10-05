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Giriş Tarihi: 5.10.2026 11:55

Romanya-İsveç maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İsveç liderliği bırakmak istemiyor!

Uluslar Ligi’nde yoluna zirvede devam eden İsveç, bu kez Romanya deplasmanında avantajını korumak için sahaya çıkacak. Grubun üst sıralarını yakından ilgilendiren Romanya-İsveç maçı futbolseverlerin gündemine girdi. Romanya-İsveç maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, mücadelenin yayın bilgileri ve karşılaşmaya ilişkin detaylar...

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Romanya-İsveç maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İsveç liderliği bırakmak istemiyor!
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B Ligi 4. Grup'ta zirvede bulunan İsveç, liderlik avantajını korumak için Romanya karşısında önemli bir sınava çıkacak. Ev sahibi ekip sahasında puan ararken, Romanya-İsveç maçı öncesinde karşılaşmanın yayın bilgileri de belli oldu. Romanya-İsveç maçı için saat ve kanal detayları futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı.

ROMANYA-İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'un dördüncü haftasında oynanacak Romanya-İsveç maçı, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadele Bükreş'teki Arena Națională'da oynanacak.

İki ekip, eylül ayında İsveç'te oynanan ilk karşılaşmanın ardından bu kez Romanya'da kozlarını paylaşacak.

ROMANYA-İSVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin beklediği karşılaşmanın Türkiye'deki yayın adresi de belli oldu. Turkuvaz Medya tarafından açıklanan Uluslar Ligi programına göre Romanya-İsveç mücadelesi A Haber ekranlarından canlı yayınlanacak. Başlama saati ise 21.45 olacak.

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İSVEÇ GRUPTA LİDER!

İsveç, ilk üç haftanın ardından 7 puanla B Ligi 4. Grup'un zirvesinde bulunuyor. Sarı-lacivertliler iki galibiyet ve bir beraberlik alırken 6 gol atıp kalesinde 3 gol gördü.

Bosna Hersek 5 puanla ikinci, Polonya ise 4 puanla üçüncü sırada. Romanya ilk üç karşılaşmasından puan çıkaramadı ve grubun dördüncü basamağında yer alıyor.

ROMANYA VE İSVEÇ'İN SIRADAKİ MAÇLARI

Uluslar Ligi'nde ekim ayındaki yoğun program bu karşılaşmayla tamamlanacak. Grup mücadelesi kasım ayında yeniden başlayacak.

Romanya, 14 Kasım'da Polonya'yı ağırladıktan sonra 17 Kasım'da Bosna Hersek deplasmanına gidecek. İsveç ise aynı tarihlerde önce Bosna Hersek'i konuk edecek, ardından Polonya deplasmanında grup aşamasını tamamlayacak.

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Romanya-İsveç maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İsveç liderliği bırakmak istemiyor!
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