Romanya-İsveç maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İsveç liderliği bırakmak istemiyor!

İSVEÇ GRUPTA LİDER!

İsveç, ilk üç haftanın ardından 7 puanla B Ligi 4. Grup'un zirvesinde bulunuyor. Sarı-lacivertliler iki galibiyet ve bir beraberlik alırken 6 gol atıp kalesinde 3 gol gördü.

Bosna Hersek 5 puanla ikinci, Polonya ise 4 puanla üçüncü sırada. Romanya ilk üç karşılaşmasından puan çıkaramadı ve grubun dördüncü basamağında yer alıyor.