Romanya-İsveç maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İsveç liderliği bırakmak istemiyor!

B Ligi 4. Grup'ta zirvede bulunan İsveç, liderlik avantajını korumak için Romanya karşısında önemli bir sınava çıkacak. Ev sahibi ekip sahasında puan ararken, Romanya-İsveç maçı öncesinde karşılaşmanın yayın bilgileri de belli oldu. Romanya-İsveç maçı için saat ve kanal detayları futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı.
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'un dördüncü haftasında oynanacak Romanya-İsveç maçı, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadele Bükreş'teki Arena Națională'da oynanacak.
İki ekip, eylül ayında İsveç'te oynanan ilk karşılaşmanın ardından bu kez Romanya'da kozlarını paylaşacak.
İsveç, ilk üç haftanın ardından 7 puanla B Ligi 4. Grup'un zirvesinde bulunuyor. Sarı-lacivertliler iki galibiyet ve bir beraberlik alırken 6 gol atıp kalesinde 3 gol gördü.
Bosna Hersek 5 puanla ikinci, Polonya ise 4 puanla üçüncü sırada. Romanya ilk üç karşılaşmasından puan çıkaramadı ve grubun dördüncü basamağında yer alıyor.
Uluslar Ligi'nde ekim ayındaki yoğun program bu karşılaşmayla tamamlanacak. Grup mücadelesi kasım ayında yeniden başlayacak.
Romanya, 14 Kasım'da Polonya'yı ağırladıktan sonra 17 Kasım'da Bosna Hersek deplasmanına gidecek. İsveç ise aynı tarihlerde önce Bosna Hersek'i konuk edecek, ardından Polonya deplasmanında grup aşamasını tamamlayacak.
🏆 UEFA Uluslar Ligi'nde günün programı: 🆚 İtalya - Türkiye ⏰ 21.45 📺 ATV 🆚 Fransa - Belçika ⏰ 21.45 📺 A Spor 🆚 Romanya - İsveç ⏰ 21.45 📺 A Para https://t.co/yhzUuFJ5xS— A Spor (@aspor) October 5, 2026