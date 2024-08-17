Türkiye'nin çatısı olarak anılan ve 5 bin 137 metre yüksekliğiyle dikkat çeken Ağrı Dağı, bu kez bedensel engelli bir dağcıya ev sahipliği yaptı. Doğubayazıt ilçesine gelen Rus dağcı, 20 kişilik bir ekiple birlikte zirve tırmanışına başladı. Zorlu hava koşullarına rağmen kamp arkadaşlarının desteğiyle tırmanışını sürdüren dağcı, ilk gün 3 bin 200 metre rakıma ulaştı.

Geceyi burada geçiren grup, ikinci gün 4 bin 200 metre rakımda kısa bir mola verdikten sonra tekrar yola koyularak zirveye ulaştı. Bedensel engelli Rus dağcının yanında bir refakatçi eşlik ederken, dağcı zirvede büyük bir heyecan yaşadı.

Tırmanış boyunca fırtına ve tipi gibi zorlu hava koşullarıyla mücadele eden dağcı, Ağrı Dağı'na çıkmanın hayalini gerçekleştirdiğini belirtti. Zirveye ulaşmanın kendisi için büyük bir zafer olduğunu ifade eden Rus dağcı, bu anı ömrü boyunca unutmayacağını söyledi.

Rus dağcı, bedensel engeline rağmen Ağrı Dağı'na zirve yaptı