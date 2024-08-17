Rus dağcı, bedensel engeline rağmen Ağrı Dağı'na zirve yaptı
Rusya’dan Ağrı’ya gelen bedensel engelli dağcı, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na tırmanarak zirveye ulaşmayı başardı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:31
Rus dağcı, bedensel engeline rağmen Ağrı Dağı'na zirve yaptı 17.08.2024 | 13:39
00:59
Hakkari'de çamaşır makinasında yıkanan yılan kamerada! 17.08.2024 | 13:33
01:59
02:20
Damperi açık tır PTS direğini yıktı! O anlar kamerada | Video 17.08.2024 | 12:42
02:20
Erzincan’da feci trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı | Video 17.08.2024 | 12:29
04:09
00:44
03:36
Gece yarısı yüzerken denizde kaybolan kadının cesedi bulundu 17.08.2024 | 11:31
01:10
Bursa'da benzin bidonu bomba gibi patladı mahalle ayağa kalktı 17.08.2024 | 11:31
00:37
03:49
Hatay'da yürekleri ağza getiren 5 katlı binanın yıkım anı kamerada! 17.08.2024 | 09:17
04:03
Cenaze yolunda feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı 17.08.2024 | 08:42
00:43
Sarıyer’de İETT otobüsünün motosiklete çarpma anı kamerada! 17.08.2024 | 11:03
00:22
Apartman dairesinde korkutan yangın 17.08.2024 | 10:52
02:43
Antalya'da koli karton fabrikasında korkutan yangın | Video 17.08.2024 | 10:41
01:50
Mersin'de terör örgütü operasyonu: 14 şüpheli yakalandı | Video 17.08.2024 | 10:39
02:21
00:40
01:09