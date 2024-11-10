Saat 9’u 5 geçe hayat durdu: Türkiye Atatürk için ayağa kalktı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 86 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı.
Sabah saatlerinden itibaren ziyaret edilen Büyük Önder Atatürk'ün odası, hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te düzenlenen törenin sona ermesiyle ziyaret edilmeye başlandı.
Yine Ankara'da, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda saat 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da özlem ve saygı ile anıldı.
Yalova'da da Atatürk'ü anma programı düzenlendi.
Bolu'da saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldığı için yıkılan eski Valilik binası önünde düzenlenen törenle anıldı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86'ınci yılında saat 09.05'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hayat durdu.