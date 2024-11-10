Video Yaşam İstanbul Boğazı’nda Ata'ya saygı duruşu | Video
İstanbul Boğazı’nda Ata'ya saygı duruşu | Video

İstanbul Boğazı’nda Ata'ya saygı duruşu | Video

10.11.2024 | 10:27

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında, ölüm saati olan 9'u 5 geçe 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saygı duruşunda bulunuldu.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86. yıldönümünde Türkiye'nin birçok noktasında etkinlikler ve saygı duruşuyla anıldı. Saatler tam 09.05'i gösterdiğinde ise tüm yurtta hayat adeta durdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de saatler 09.05'i gösterdiğinde sürücüler araçlarından inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu. O anlar dron ile havadan görüntülendi.
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