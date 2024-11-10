İstanbul Boğazı’nda Ata'ya saygı duruşu | Video
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında, ölüm saati olan 9'u 5 geçe 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saygı duruşunda bulunuldu.
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