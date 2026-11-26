Muhabirler Derneğinin 2026 yılı ödülleri, Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu'nda düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.





MUHABİRLER MESLEĞİN YÜKÜNÜ OMUZLUYOR



Törende konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, haberlerin arkasındaki uykusuz gecelerin, bekleyişlerin ve zaman zaman göze alınan tehlikelerin en iyi gazeteciler tarafından bilindiğini söyledi. Çiftçi, doğru bilgiye ulaşmanın giderek zorlaştığı günümüzde gazetecilerin emeğinin daha da değer kazandığını vurguladı. Muhabirlerin gazetecilik mesleğinin en önemli yükünü omuzladığını dile getiren Çiftçi, haberin kaynağına ulaşan, olayın tanıklarıyla görüşen, duyduklarını araştıran ve gördüklerini teyit edenlerin muhabirler olduğunu belirtti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda huzurlu bir toplum ve güçlü bir gelecek için gençlerin önemine değinen Çiftçi, medyanın topluma sunduğu örneklerin ve verdiği mesajların bu süreçte önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

GAZZE'NİN GERÇEKLERİ



Gazze'de görev yapan gazetecilerin büyük fedakarlıklar gösterdiğini belirten Çiftçi, basın mensuplarının bombalar altında görev yaptığını, yakınlarını, evlerini ve meslektaşlarını kaybetmelerine rağmen yaşananları dünyaya duyurmaktan vazgeçmediğini söyledi.

Gazze'de yaşananların tüm dünyaya duyurulmasında muhabirlerin önemli payı olduğunu kaydeden Çiftçi, gazetecilerin çektiği görüntülerin ve ulaştırdığı haberlerin insanlığın yaşananlarla yüzleşmesini sağladığını ifade etti.

MESLEKİ DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRME



Muhabirler Derneği Başkanı Berrin Yücesan da dernek olarak zor şartlarda görev yapan gazetecilerin yanında olmayı ve mesleki dayanışmayı güçlendirmeyi öncelikleri arasında gördüklerini belirtti. Yücesan, savaş ve afet bölgelerinde görev yapan gazetecilerin güvenliğine yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

ÖDÜLLERİ BAKAN ÇİFTÇİ VERDİ



Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ödül kazanan gazetecilere ve kurum temsilcilerine ödüllerini takdim etti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan ise jüri üyelerine ödüllerini verdi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör