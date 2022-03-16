Sabah’a ‘En Yeşil Objektif’ ödülü

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) 38 bin çalışanı arasından seçilen kurum personeline ve Türkiye'nin ormancılığına üstün hizmet gösteren kişi ve kuruluşlar için düzenlenen '2021 Yılı Yeşilin En'leri Ödül Töreni' dün Ankara'da gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in katılımıyla düzenlenen ödül töreninde SABAH muhabiri Murat Şengül, geçen yıl Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında çektiği fotoğrafla 'Yılın En Yeşil Objektifi Ödülü'ne layık görüldü. Şengül, aynı fotoğraf karesiyle Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin (TFMD) düzenlediği Yılın Basın Fotoğrafları 2022 Ödülleri yarışmasında da ikincilik ödülü almıştı. OGM'nin '2021 Yılı Yeşilin En'leri Ödül Töreni' çerçevesinde toplam 6 farklı kategoride 33 kişiye ödül takdim edilirken, 'En Çevreci Sanatçı' ödülü Metin Şentürk'e, 'En Gönüllü Sanatçı' ödülü ise Murat Kekilli'ye verildi. SABAH