Sabah.com.tr ÖZEL | Ece Gürel cadılık eğitimi mi alıyordu? Baba Muharrem Koçoğlu Müge Anlı canlı yayınında açıkladı

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'in ölümü, Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. 2 Mart Pazar günü yürüyüş yapmak için evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ece Gürel'in ilk olarak çantası, montu ve cep telefonuna ulaşıldı. Arama çalışmaları sürerken ekiplerin 6 Mart gecesi eşyalarının bulunduğu alandan 9 kilometre uzaklıkta baygın halde ulaştığı Gürel, hastaneye kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Hipotermi geçirdiği belirlenen ve yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada kalbi durduktan sonra entübe edilen Ece Gürel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç mimar, gözyaşları ile toprağa verilirken ardında kaybolması ve ölümüyle ilgili sayısız soru işareti bıraktı.
ECE GÜREL, CADILIK EĞİTİMİ Mİ ALDI? BABASI CANLI YAYINDA AÇIKLADI
Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili Ece Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu da Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katıldı. Kızının cadılık eğitimi aldığı ve Belgrad Ormanı'na ayin için gittiği iddialarına değinen baba Koçoğlu kızının ölümünün şüpheli bulduğunu anlattı.
Ece Gürel'in babası Müge Anlı'ya konuştu! "Kızım cadılık okuluna gitmedi" | Video
"ASTRONOMİ DERSİ ALDIĞINI BİLİYORUZ"
Baba Muharrem Koçoğlu, "Kesinlikle öyle bir şey yok. Astronomi dersi aldığını biz biliyoruz. Bir şey olduğu zaman bize söylerdi. Bizim bilgimiz dahilinde devam ederdi. Hiçbir zaman için böyle bir düşünceleri olmadı benim kızımın. Bunlar çok acı şeyler ve acı suçlamalar. Yanlarında mıymış acaba cadılık dersi aldığı kişiler? İnsanlar sosyal medyada paylaştılar aramada yardımcı oldular kamuoyunu buna yönlendirdiler sonradan da bunları çıkartıp alakasız şeyler. Kesinlikle böyle bir şey olsa bana söyler" ifadelerini kullandı.
"KIZIMIN ÖLÜMÜNÜ ŞÜPHELİ BULUYORUM"
Canlı yayında gözyaşlarına boğulan baba Koçoğlu, "Benim kızım oraları bilen bir insan. Oruçlu bu insan cadılıkla nasıl bağdaştırıyorlar anlamıyorum yani? Müslüman bir insan benim kızım. Ormanda nasıl ayin yapsın oruçlu vaziyette. Benim kızım ormanda kalacak olsa yanına bir şey almaz mı? Bir insan orada o kadar kalabilir mi? Biz arama çalışmaları sırasında giyinik vaziyetteyken hepimiz donduk.
Biz erkek olarak dahi kalamayız orada. Benim kızım 4 gün kalmış orada. Hipotermi dahi geçirse bilincini kaybetse bile kalamaz orada. Kızımın ölümünü şüpheli buluyorum. Kızımın bir şeyi varsa tamam diyeceğim ama asla adım Muharrem ise kızıma da öyle güveniyorum" diyerek ağladı.
"DEMEK Kİ BAŞINA 3'TEN SONRA BİR ŞEY GELDİ..."
Müge Anlı ise Ece'nin başına saat 15.00'dan sonra bir şey gelmiş olabileceğine dikkat çekerek "Ben 5 gün orada nasıl kaldığını aklım almıyor. Mümkün değil yani. Niye bir de montunu bıraksın. 15.00-18.00 arası çalan bir telefon var ve bakılmıyor. Demek ki başına 18.00'dan itibaren bir şey geldi. Sarıyer'den evine dönmesi 1-2 saat. 3'te çıksa oradan yola 4.30-5'te evde olurdu" ifadelerini kullandı.