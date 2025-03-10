Sabah.com.tr ÖZEL | Ece Gürel cadılık eğitimi mi alıyordu? Baba Muharrem Koçoğlu Müge Anlı canlı yayınında açıkladı

"ASTRONOMİ DERSİ ALDIĞINI BİLİYORUZ"

Baba Muharrem Koçoğlu, "Kesinlikle öyle bir şey yok. Astronomi dersi aldığını biz biliyoruz. Bir şey olduğu zaman bize söylerdi. Bizim bilgimiz dahilinde devam ederdi. Hiçbir zaman için böyle bir düşünceleri olmadı benim kızımın. Bunlar çok acı şeyler ve acı suçlamalar. Yanlarında mıymış acaba cadılık dersi aldığı kişiler? İnsanlar sosyal medyada paylaştılar aramada yardımcı oldular kamuoyunu buna yönlendirdiler sonradan da bunları çıkartıp alakasız şeyler. Kesinlikle böyle bir şey olsa bana söyler" ifadelerini kullandı.