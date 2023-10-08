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Giriş Tarihi: 9.10.2023

Sabancılar’ın hemşiresine ‘gizli kayıt’ davası

Sabancı ailesinin konutunda yapılan toplantı sırasında gizli ses kaydı aldığı öne sürülen hemşire Mukaddes S. hakkında 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Sabancılar’ın hemşiresine ‘gizli kayıt’ davası
Merhum iş adamı Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı'nın konutundaki skandal 6 Aralık 2022'de yaşanmıştı. İlk SABAH'ın duyurduğu olayda, Sabancı ailesinin konutunda görevli hemşire Mukaddes S. hakkında, Türkan Sabancı'nın oğlu Ömer Metin Sabancı'nın sağlık durumu için düzenlenen toplantıda ses kaydı aldığı tespit edilmesi üzerine şikayette bulunulmuştu.




SES KAYDI ALDI
Savcılık soruşturması kapsamında ifade veren bir diğer hemşire Dilek Akın Ç., toplantıda evin uşağı Ebru Y.'nin, Mukaddes S.'nin ses kaydı aldığını fark ettiğini, kendisinden kaydı silmesini istediklerinde telefonunda başka tarihlerde de kayıt aldığını fark ettiklerini anlatmıştı. Dilek Akın Ç., "Telefonunda, 'Sabancı Müzesi 1, Sabancı Müzesi 2 şeklinde kayıtları isimlendirmişti. Bu kayıtları silmesi için Ebru Y. rica etti" diye konuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda hemşire Mukaddes S., hakkında iddianame düzenlendi.




TÜRKAN SABANCI'YA YÖNELİK SUÇ
İddianamede, "Toplantıda Mukaddes S.'nin gizlice ses kaydı yapıldığının anlaşıldığı ancak taraflardan sadece Osman G.'nin şikâyetçi olduğu anlaşılmıştır. Toplantıya katılmayan Türkan Sabancı'ya yönelik 'Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kayıt Etmek' suçunun işlendiği görülmüştür" denildi. Savcılık, işlenen suçtan dolayı Mukaddes S.'nin 3 yıla kadar hapsini talep etti. Hemşire Mukaddes S., ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.v

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Sabancılar’ın hemşiresine ‘gizli kayıt’ davası
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