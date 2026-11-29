İstanbul Fatih
'te bulunan bir kuyumcuya 30 Eylül'de gece saatlerinde kiralık araçla gelen 4 kişi, dükkândan yaklaşık 4 kilogram altın çalarak kaçtı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın aydınlatılması için kapsamlı çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, soygunda kullanılan kiralık aracı tespit etti. Başakşehir'de terk edilmiş halde bulunan aracın temin edilmesiyle bağlantılı 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fatih, Bağcılar ve Küçükçekmece'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A. ile hakkında arama kararı bulunan A.B.'nin de aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.