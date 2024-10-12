Saçlar yapay zekâyla ekilecek

Türk akademisyenler saç ekiminde hatalı uygulamaların önüne geçmeyi sağlayan yapay zekâ destekli cihaz geliştirildi. KOÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuzhan Urhan ve ekibiyle İstanbul'daki kliniğin medikal direktörü olan Dr. Koray Erdoğan, saç ekiminde hatalı uygulamaları önlemek için çalışma yürüttü. Ekip, 7 yılın sonunda yapay zekâ desteğiyle çalışan ve 360 derece saç analizi yapan 'KE-BOT' adlı cihaz tasarladı. AR-GE aşamaları TÜBİTAK tarafından da desteklenen cihaz, kullanılmaya başlandı. Cihaz, saç ekimi öncesi ve sonrasında yapılan analizlerle doktorun doğru sayıda ve nitelikte saç kökü çıkarmasını sağlıyor. Bu sayede saçların alındığı arka bölgede seyrelmelerin önüne geçilmesini mümkün hale getiren cihaz, ABD Patent Ofisi tarafından tescillendi.Bu alanda faaliyet gösteren bir teknoloji şirketi kuran Prof. Dr. Oğuzhan Urhan ve Dr. Koray Erdoğan, Türkiye'nin özellikle iddialı olduğu saç ekimi alanında yüksek teknoloji üreten ülkeler arasına girmesini sağlayan cihazın ihracatına başladı. Prof. Dr. Oğuzhan Urhan, Türkiye'nin saç ekiminde popüler bir ülke olduğunu, çok fazla sayıda işlem yapıldığını söyledi. Urhan, saç ekiminin kalitesine ilişkin problemlerden yola çıkarak 7 yıl önce Dr. Koray Erdoğan ile bir araya gelerek çalışmaya başladıklarını anlattı. Urhan, yapay zekâ destekli robotik sistem geliştirdiklerini dile getirerek, "Bu sistem temel olarak aslında saç ekimi öncesinde kafayı tarayarak, kaç tane kıl kökü var, bu köklerde kaç adet kıl var, kılların kalınlığı ne gibi analizler yaparak, doktora saç ekimi sırasında kullanabileceği analiz veriyor. Doktor bu analizi kullanarak saç ekimini planlıyor. Böylelikle saç ekimi süreci daha kontrollü ve öznel değerlendirmelerin dışında nesnel kriterle gerçekleştirilebiliyor" dedi. Mühendislik tarafında 10 kişilik, tıp tarafında da 4 kişilik bir ekibin emek verdiğini belirten Urhan, Hacettepe Üniversitesi'nden istatistiksel analizler konusunda destek aldıklarını ifade etti.