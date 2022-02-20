Safranbolu evlerinin uğuru

Osmanlı döneminden kalma, ahşap ev mimarisinin en güzel örneklerinin sergilendiği Safranbolu ilçesindeki tarihi evlerin ve konakların uğuru ne nazar boncuğu ne de çeşitli otlar. Onların uğuru çatıların köşelerine asılan geyik boynuzları. Boynuzlar, Karabük'ün mavi kurucusu kabul edilen ve "Geyikli Baba olarak bilinen Bahattin Gazi'nin, şu anda Öğlebeli mahallesi olan yerden bir gecede ormandan geyiklere taşıttığı kalaslarla kurduğu köprüyle, kentin gelişmesini sağladığına inanılıyor. Bu nedenle yöre halkında, geyiklerin insanlara uğur ve şans getirdiği inancı hakim. Osmanlı döneminde de geyikler uğurlu hayvan sayılırdı.