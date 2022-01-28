Safura Gülistan cinayetinde şok detay: Aile meclisi kararıyla infaz edilmiş!

Cinayet Büro Amirliği ekipleri Gülistan ailesinin Safura Gülistan'ın eşini aldattığını iddia ederek cinayetten bir hafta önce toplandıkları ve cinayet kararı aldıklarını belirledi. Yapılan çalışmalarda Safura Gülistan'ın eşinin olay günü çocukları annesinin yanına bıraktığı, kendisinin de bir bahaneyle evden ayrıldığı tespit edildi. Hazırlanan plan gereği evde yalnız bırakılan Safura Gülistan'ın, kayınpederi Galip Gülistan tarafından başına iki el edilerek öldürüldüğü belirlendi.