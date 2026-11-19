YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Çökmenin ardından güzergah güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı. Yolun yapım ve bakımından sorumlu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede yönlendirme ve onarım çalışması başlatırken, ulaşım için alternatif güzergahın Hamzalı-Sason-Yücebağ-Sarıçoban mahalleleri üzerindeki yol olarak belirlendiği bildirildi.