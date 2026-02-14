Sağanak vurdu... Dereler taştı, yollar çöktü

Yurdun batısını etkisi altına alan sağanak, İzmir'i vurdu. Şehirde iki gündür etkili olan sağanak yağışta, altyapı yetersizliği nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken Konak'ta yol çöktü. Mahalle sakinleri büyük korku yaşarken, yol ulaşıma kapatıldı. Kordon'daki bazı işyerleri yol gövdesinde oluşan su birikintileri nedeniyle yağmur suyu ile doldu. Yaşananlara isyan eden vatandaş yetersiz kalan altyapının bir an önce yenilenmesini istedi. Yeni Foça'da Şavklı ve Sıcak derelerinin taşması nedeniyle ev ve işyerlerini su basarken deniz rengi dere yatağından sürüklenen çamur nedeniyle kahverengiye büründü. Sazlıca Koyu'nda otomobiliyle sel sularında mahsur kalan Veysel Kerimoğlu kendi imkânlarıyla kurtuldu.

TESİSAT YETERSİZ GELDİ

Alsancak Kordon'da işletmesini su basan Mustafa Kehlibar, "Sabah dükkâna geldiğimizde 30 cm su vardı. Saat 5'ten beri buradayız. Belediye ekiplerini çağırdık. 10 gibi geldiler. Ellerindeki tesisat yetersiz olduğu için yarısını çekemediler. Her sağanağın ardından benzer durumlarla karşılaşıyoruz. Altyapı yenilenmeden hiçbir şey olmaz" dedi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Alsancak'ta aylardır devam eden çukur ve bozuk yol sorununu dile getiren esnafın çağrısı üzerine, "Bir vatandaşımızın gözünden İzmir. Algıyla hakikat arasındaki köprüyü geçemeyenler, algıların esiri olup İzmir'den hakikati gizlemeye çalışanlar boşuna uğraşıyorlar. İzmir'in İZBB yüzünden içinde bulunduğu; 'hizmetsizlik, yönetimsizlik, liyakatsizlik ve yetersizlik' hakikatinin faturasını vatandaşlarımıza ya da sosyal medyaya kesmeye çalışıyorlar. Beceriksizlik siyasetinizle mayaladığınız algı sıvanızla İzmir'in gerçeklerini kapatamazsınız. Her yağmurda aynı manzara. Taşkınlar, su basan altgeçitler, çukura dönen yollar, ne yazık ki canından olan günahsız İzmirliler ve ortada olmayan bir belediye. İzmir'i yönetemiyorsunuz" açıklaması yaptı.

YAĞIŞ VE FIRTINA VURDU

Antalya'da önceki gece başlayan sağanak yağış, saatteki hızı 100 km'ye ulaşan fırtına ile birleşince, hayatı kâbusa döndürdü. Sabah saatlerinde de etkisini sürdüren yağış nedeniyle yollar göle döndü. Öğrenci servisleri okula ulaşamadı. 14 ilçede okullar tatil edildi. Görüş mesafesi 20 metreye kadar düşerken, kent gündüz vakti geceyi yaşadı. Trafik kilitlenmesi nedeniyle adeta hayat durdu. Gazipaşa'da, yamaçtan kopan dev bir kaya parçasını yola sürükledi. Debileri yükselen dere ve çaylar, bazı bölgelerde taşkınlara neden oldu. Adana'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Trafiğin güçlükle ilerlediği su basan yollarda, bazı araçlar arızalandı. Osmaniye'de de kuvvetli rüzgâr nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken, birçok ev ve işyerini su bastı. Sivas'ta dağlardaki karın da erimesiyle birlikte oluşan sel nedeniyle Karşıyaka Mahallesi'nde 12 evi su bastı.



FRANSA'DA NİLS FIRTINASI NEDENİYLE 450 BİN HANEDE ELEKTRİKLER KESİK

FRANSA'DA son günlerde etkili olan Nils Fırtınası nedeniyle 450 bin hanede elektrik kesintisi sürüyor. Fransa'nın elektrik altyapısı ve bakımından sorumlu kuruluşu Enedis, dün itibarıyla binlerce hanede elektrik kesintisinin devam ettiğini bildirdi. Kuruluş, Nils Fırtınası'ndan en çok etkilenen Nouvelle-Aquitaine bölgesinde 292 bin, Occitanie bölgesinde ise 153 bin hanede olmak üzere, ülke genelinde toplam 450 bin hanede elektrik kesintisi olduğunu aktardı. Öte yandan Fransız meteoroloji servisi, sel riski nedeniyle iki vilayette kırmızı alarm, 23 vilayette ise turuncu alarm verdi