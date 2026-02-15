Sağanak yağışta selin izleri kaldı

Antalya'da Konyaaltı Sahil bandında çamurun görüntüsü uçaktan görüntülendi. Boğacayı ve bölgedeki derelerden akan çamurlu denizi kahverengiye boyadı. Deniz içinde 2 kilometre uzunluğunda çamur görüntüsü görenleri hayrete düşürdü.

ALANYA VE GAZİPAŞA'DA ÖNLEMLER DEVAM EDİYOR

Alanya'da Dim Barajı taştı. Dim Çayı'nda yaşanan sel felaketinde Tosmur Mahallesi'nde zemin ve birinci katlarda oturan vatandaşlar hala evlerine dönemedi. Küçükhasbahçe Mahallesi'nde yaşanan heyelan nedeniyle 3 bina tahliye edildi.Gazipaşa'da Haçı Musa Çayı'nda taşkın riskini devam ettiği bölgeden uzak durulması uyarısı sürüyor.

SERALARDA SUYUN YÜKSEKLİĞİ 2 METREYE ULAŞTI

Antalya'nın Kaş ilçesi Kınık Mahallesi Doğular bölgesi seraların içinde suyun yüksekliği 2 metreye ulaştı. Sel mağduru Mustafa Keçeli yaşanan selin boyutunu göstererek, "Yüzlerce dönüm sera ve evler sular altında kaldı. Bu bölgede acilen hasar tespiti yapılmalı ve maddi destek olunmalıdır. Çok büyük maddi zarar var. İnsanlar çok zor durumda. Bu zorlu süreçi de hep birlikte atlatacağız. Devletimiz elini uzatacaktır." dedi.

KAPUTAJ DA MAVİNİN TONLARI

Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan yağış dolayısıyla Kaputaş Plajı'nda ise deniz, başta Turkuaz olmak üzere mavinin değişik tonlarına büründü. Yaşana Karpostallık görüntü kedisine hayran ıraktı.