Sağlık Bakanlığının 2026 yılı istihdam planlaması kapsamında duyurduğu 38 bin kişilik personel alımında hazırlıklar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıl sonuna kadar ilana çıkılacağını açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sürece ilişkin son durumu paylaştı. Kadro dağılımı ve başvuru tarihlerinin resmi duyuruyla açıklanması bekleniyor.
Sağlık Bakanlığının 38 bin hekim dışı personel alımı için hazırlıkları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ekim 2026 tarihinde, 2026 yılı sona ermeden 38 bin personel alımı için ilana çıkılacağını duyurmuştu.
Bakanlığın hazırlıklarını tamamlamasının ardından kadro dağılımı, başvuru koşulları ve tercih takviminin resmi ilanla duyurulması bekleniyor.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, çalışmaların son aşamaya geldiğini ve ayrıntıların en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi. Bakanın açıklamasıyla birlikte yeni alım için hazırlıkların sürdüğü doğrulanırken, başvuruların başlayacağı güne ilişkin henüz kesin bir tarih verilmedi.
Yeni personel alımında hangi meslek gruplarına kaç kontenjan ayrılacağı henüz duyurulmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında alımın hekim dışı personeli kapsayacağı belirtilirken, istihdam edilecek unvanların ayrıntılı listesi paylaşılmadı.
Sağlık alanında görev almak isteyen adayların tercih edebileceği pozisyonlar, mezuniyet şartları ve kontenjan sayıları resmi kılavuzla açıklığa kavuşacak. Böylece adaylar kendi eğitim durumlarına uygun kadroları inceleyerek tercih yapabilecekleri alanları belirleyebilecek.
Sağlık Bakanlığının önceki personel alımlarında başvuru yöntemi, istihdam edilecek personelin statüsüne göre değişiklik gösterdi. Sözleşmeli sağlık personeli alımlarında ÖSYM'nin merkezi yerleştirme sistemi kullanılırken, sürekli işçi alımlarında İŞKUR üzerinden başvuru kabul edildi.
38 bin kişilik yeni istihdam planında hangi başvuru kanallarının kullanılacağı ise henüz kesinleşmedi. Adaylar, yayımlanacak duyuruda belirtilen tarihler arasında kendileri için açılan başvuru ekranından işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Bakanlığın daha önce ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirdiği sözleşmeli personel alımlarında adayların ilgili KPSS puanları esas alınmıştı. Ancak 38 bin kişilik yeni alımın bütün kadroları için uygulanacak sınav ve yerleştirme koşulları henüz açıklanmadı. Hangi öğrenim düzeyinden mezunların başvurabileceği, geçerli KPSS puan türleri ve özel nitelik şartları ilanın yayımlanmasıyla belli olacak.
38 bin kişilik alıma ilişkin resmi açıklamalar, Sağlık Bakanlığının internet sitesi üzerinden takip edilebilecek. Başvuru yönteminin kesinleşmesiyle birlikte gerekli bilgilendirmelerin ilgili kurumların duyuru sayfalarından da yapılması bekleniyor.
Adaylar, saglik.gov.tr adresinden Bakanlık açıklamalarını, osym.gov.tr üzerinden merkezi yerleştirme duyurularını ve iskur.gov.tr aracılığıyla işçi alımı ilanlarını kontrol edebilir. Başvuru tarihleri ve koşulları için resmi kaynaklarda yayımlanacak bilgilerin esas alınması gerekiyor.