SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL ALIMINDA KPSS ŞARTI OLACAK MI?

Bakanlığın daha önce ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirdiği sözleşmeli personel alımlarında adayların ilgili KPSS puanları esas alınmıştı. Ancak 38 bin kişilik yeni alımın bütün kadroları için uygulanacak sınav ve yerleştirme koşulları henüz açıklanmadı. Hangi öğrenim düzeyinden mezunların başvurabileceği, geçerli KPSS puan türleri ve özel nitelik şartları ilanın yayımlanmasıyla belli olacak.