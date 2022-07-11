Sağlık Bakanlığı Açıkladı: 27 Haziran - 3 Temmuz haftalık korona tablosu vaka, vefat ve iyileşen sayıları kaç oldu? (10 TEMMUZ)

Sağlık Bakanlığı haftalık korona tablosu verileri bakanlık tarafından resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. 27 Haziran - 3 Temmuz tarihi aralığında Sağlık Bakanlığı tarafından tespit edilen covid-19 vaka, vefat ve iyileşen verilerine erişmek isteyenler 10 Temmuz haftalık korona tablosu vaka, vefat ve iyileşen sayıları kaç oldu? sorusu aracılığıyla araştırmalarını sürdürüyor.

HAFTALIK KORONA TABLOSU VAKA, VEFAT VE İYİLEŞEN SAYILARI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı haftalık korona tablosu verileri ve tüm bilgiler şöyle;