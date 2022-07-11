Haberler Yaşam Haberleri Sağlık Bakanlığı Açıkladı: 27 Haziran - 3 Temmuz haftalık korona tablosu vaka, vefat ve iyileşen sayıları kaç oldu? (10 TEMMUZ)
Giriş Tarihi: 11.7.2022 00:38 Son Güncelleme: 11.7.2022 00:38

Sağlık Bakanlığı Açıkladı: 27 Haziran - 3 Temmuz haftalık korona tablosu vaka, vefat ve iyileşen sayıları kaç oldu? (10 TEMMUZ)

Yurt ve dünyada 2 yıldan fazla süredir farklı varyantlarla etkisini azaltarak sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin en son gelişmeler “corona virüsü son dakika” haberleri aracılığıyla takip edilmeye devam ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden pandemi başında bu yana günlük olarak paylaşılan vaka tablosu veriler salgının etkisinin azalmasıyla haftalık şekilde paylaşılmaya başlanmıştı. 27 Haziran - 3 Temmuz tarihlerini kapsayan vaka tablosu verilerine erişmek isteyenler ise 10 Temmuz haftalık korona tablosu vaka, vefat ve iyileşen sayıları kaç oldu? sorularına yanıt arıyor. Sağlık Bakanlığı ile haftalık korona tablosu vaka, vefat ve iyileşen sayıları kaç oldu? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.

Sağlık Bakanlığı Açıkladı: 27 Haziran - 3 Temmuz haftalık korona tablosu vaka, vefat ve iyileşen sayıları kaç oldu? 10 TEMMUZ

Sağlık Bakanlığı haftalık korona tablosu verileri bakanlık tarafından resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. 27 Haziran - 3 Temmuz tarihi aralığında Sağlık Bakanlığı tarafından tespit edilen covid-19 vaka, vefat ve iyileşen verilerine erişmek isteyenler 10 Temmuz haftalık korona tablosu vaka, vefat ve iyileşen sayıları kaç oldu? sorusu aracılığıyla araştırmalarını sürdürüyor.

HAFTALIK KORONA TABLOSU VAKA, VEFAT VE İYİLEŞEN SAYILARI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı haftalık korona tablosu verileri ve tüm bilgiler şöyle;

27 HAZİRAN - 3 TEMMUZ HAFTALIK KORONA TABLOSU



VAKA SAYISI: 57.113
VEFAT SAYISI: 25
İYİLEŞEN SAYISI: 30.478

TÜRKİYE KORONAVİRÜS HARİTASI


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Sağlık Bakanlığı Açıkladı: 27 Haziran - 3 Temmuz haftalık korona tablosu vaka, vefat ve iyileşen sayıları kaç oldu? (10 TEMMUZ)
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