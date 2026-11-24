SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASINDA YERLEŞENLER NE YAPACAK?

Kura sonucunda bir kadroya yerleşen sağlık çalışanları için atama işlemleri belge teslimiyle devam edecek. Bakanlığın yayımladığı takvime göre atamaya esas evrakların 11 Aralık 2026 Cuma günü saat 18.00'e kadar ilgili kuruma ulaşması gerekiyor.

İlanda, yerleşen adaylardan istenecek belgeler arasında sağlık raporu, son altı ay içerisinde çekilmiş iki vesikalık fotoğraf, mal bildirim formu ile adli sicil ve askerlik durumuna ilişkin beyanlar bulunuyor. Adayların çalışma geçmişlerine göre ek belgeler de talep edilebilecek.