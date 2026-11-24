Sağlık Bakanlığının ilk defa ve yeniden atama kapsamında yürüttüğü yerleştirme sürecinde başvuru değerlendirme sonuçları 19 Kasım'da ilan edildi. Uygun bulunan adaylar, noter huzurunda gerçekleştirilecek kuraya katılabilecek. Bakanlığın yayımladığı takvimle birlikte kura çekilişine ilişkin ayrıntılar da netleşti.
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama takvimine göre kura çekimi 26 Kasım 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu kadrolara yerleştirmeler, noter huzurunda bilgisayar ortamında yapılacak.
Başvuru değerlendirmelerini geride bırakan adaylar için kura öncesindeki son aşama itiraz sonuçlarının ilan edilmesi olacak.
2026 yılı 3. dönem atama kurası takvimi şöyle:
30 Ekim-5 Kasım 2026: Başvuruların alınması 19 Kasım 2026: Başvuru değerlendirme sonuçlarının açıklanması 19-20 Kasım 2026: Başvurusu reddedilen adayların itiraz işlemleri
25 Kasım 2026: İtiraz sonuçlarının ilan edilmesi
26 Kasım 2026: Noter huzurunda kura çekilişi
11 Aralık 2026 saat 18.00: Atamaya esas belgelerin ilgili kurumlara ulaşması için son tarih
Sağlık Bakanlığının 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası için çekiliş günü kesinleşirken başlangıç saatine ilişkin ayrı bir duyuru bekleniyor. Bakanlığın ilanında kura yeri ve saatinin yhgm.saglik.gov.tr adresinden açıklanacağı belirtildi.
Noter gözetiminde gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerinin ardından sonuç listesi de aynı internet sitesi üzerinden paylaşılacak. Adaylar, kura gününde yayımlanacak açıklamalar aracılığıyla çekilişin saatini ve varsa canlı yayın bilgilerini öğrenebilecek.
Kura kapsamında yer alan unvanlar şunlar:
Uzman tabip
Tabip
Uzman diş tabibi
Diş tabibi
Uzman eczacı
Eczacı
Tıpta uzmanlık mevzuatı kapsamında uzman olanlar
Kura sonucunda bir kadroya yerleşen sağlık çalışanları için atama işlemleri belge teslimiyle devam edecek. Bakanlığın yayımladığı takvime göre atamaya esas evrakların 11 Aralık 2026 Cuma günü saat 18.00'e kadar ilgili kuruma ulaşması gerekiyor.
İlanda, yerleşen adaylardan istenecek belgeler arasında sağlık raporu, son altı ay içerisinde çekilmiş iki vesikalık fotoğraf, mal bildirim formu ile adli sicil ve askerlik durumuna ilişkin beyanlar bulunuyor. Adayların çalışma geçmişlerine göre ek belgeler de talep edilebilecek.