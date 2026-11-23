Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 38 bin personel alımına ilişkin çalışmalar sürüyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda personel alım sürecine değindi.

Memişoğlu, istihdam çalışmalarında son aşamaya gelindiğini ve ayrıntıların en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

38 bin personel alımı başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığının 38 bin personel alımı için henüz kesin başvuru tarihleri açıklanmadı. Adayların beklediği başvuru takviminin, hazırlıkların tamamlanmasının ardından duyurulması bekleniyor.

Kadro dağılımı ve başvuru şartları belli oldu mu?

Alım yapılacak kadroların dağılımı ve adaylarda aranacak özel şartlar henüz açıklanmadı. Başvuru tarihleri, kadro sayıları ve alım sürecine ilişkin ayrıntıların Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılması bekleniyor.İlan Yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar sabah memurlarda olacak

Haber Girişi Baki Sancak - Editör