SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2. ETAP SON DURUM: Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman, şartları neler?

Giriş Tarihi: 28.8.2025 14:56

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı ikinci etapta 18 bin sözleşmeli personel istihdam edecek. Hemşireden teknisyene, sekreterden diyetisyene kadar pek çok branşı kapsayan alımın ayrıntıları, ÖSYM’nin yayımlayacağı KPSS tercih kılavuzu ile açıklanacak. Adaylar, başvuru tarihlerini ve kadro dağılımını kılavuz üzerinden öğrenebilecek. Peki, başvurular hangi tarihlerde yapılacak?

2025 yılında Sağlık Bakanlığı, 2. etap kapsamında 18 bin sözleşmeli personel alımı yapacak. KPSS puanıyla atanmak isteyen adaylar için büyük önem taşıyan süreçte, branş ve şehir bazlı kontenjanların yanı sıra başvuru şartları da merak ediliyor. Başvuru tarihleri ve detaylı kadro dağılımı için ÖSYM ile Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek resmi duyurular bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman, şartları neler? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI TARİHLERİ
Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin kişilik ikinci personel alımı için başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Bakan Memişoğlu yaptığı açıklamada, alım sürecinin Eylül-Ekim ayları arasında gerçekleşeceğini duyurdu.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ Mİ?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamalarına göre, önceki 19 bin personel alımında kadro ve branş dağılımı netleşmiş ve alıma dahil olacak meslek grupları belirlenmişti.

Bakan Memişoğlu, yayımlanan kılavuzda diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire ve diğer sağlık mesleklerinin alım kapsamına dahil olduğunu belirtmişti.

Henüz 18 bin kişilik ikinci alım için hangi branştan kaç kişinin alınacağı resmî olarak açıklanmasa da, ilk alımdaki kadro dağılımına benzer bir yapının uygulanması bekleniyor.

KPSS 2025/5 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS 2025/5 tercih kılavuzunun da Eylül-Ekim aylarında yayımlanması bekleniyor.

