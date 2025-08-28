SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2. ETAP SON DURUM: Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman, şartları neler?

2025 yılında Sağlık Bakanlığı, 2. etap kapsamında 18 bin sözleşmeli personel alımı yapacak. KPSS puanıyla atanmak isteyen adaylar için büyük önem taşıyan süreçte, branş ve şehir bazlı kontenjanların yanı sıra başvuru şartları da merak ediliyor. Başvuru tarihleri ve detaylı kadro dağılımı için ÖSYM ile Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek resmi duyurular bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman, şartları neler? İşte detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI TARİHLERİ
Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin kişilik ikinci personel alımı için başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Bakan Memişoğlu yaptığı açıklamada, alım sürecinin Eylül-Ekim ayları arasında gerçekleşeceğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamalarına göre, önceki 19 bin personel alımında kadro ve branş dağılımı netleşmiş ve alıma dahil olacak meslek grupları belirlenmişti.
Bakan Memişoğlu, yayımlanan kılavuzda diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire ve diğer sağlık mesleklerinin alım kapsamına dahil olduğunu belirtmişti.
Henüz 18 bin kişilik ikinci alım için hangi branştan kaç kişinin alınacağı resmî olarak açıklanmasa da, ilk alımdaki kadro dağılımına benzer bir yapının uygulanması bekleniyor.