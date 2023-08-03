Sağlık meleği 3 kız kardeş

Sinem, Gizem ve İrem Uçak kardeşler, üniversite eğitimlerini Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi'nde tamamlayarak sağlık ordusuna katıldı. Kardeşlerden ilk olarak Sinem, 4 yıl önce üniversitenin tıp fakültesinden mezun oldu. Daha sonra aynı üniversitenin diş hekimliği fakültesinde okuyan Gizem Uçak, ardından eczacılık fakültesine giren İrem Uçak eğimlerini başarıyla tamamladı.Abla Sinem Uçak, "Kardeşlerimin tercihlerini de aslında sağlıkçı olarak ben yönlendirdim biraz. Hepimiz sağlık sektörüne hizmet etmeye hazırız" dedi. Halen bitirdiği üniversitenin kadın hastalıkları ve doğum anabilim dalında asistan olarak görev yapan Sinem Uçak, "Son yılımda anlaşmalı olduğumuz Johns Hopkins Üniversitesi'ne de giderek 1.5 ay plastik cerrahi üzerine çalıştım. Böylece, o güne kadar ancak filmlerde görebildiğim bir kuruluşta bulunma imkânına bile üniversitem sayesinde eriştim" dedi. Diş hekimi olan Gizem Uçak, "Ben de sağlık sektörüne ilgi duyuyordum. Bunun için diş hekimi oldum"derken, bu yıl aynı üniversitenin eczacılık fakültesinden mezun olan İrem ise, "Ablamlar gibi sağlık ordusunun içinde yer almak istedim. Hayallerim gerçek oldu" diye konuştu.Baba Binali Uçak ise, kız evlat sahibi olan birçok baba gibi çocuklarının ekonomik özgürlüklerini eline almasını sağlamanın en büyük amacı olduğunu belirterek, "Kızlarımla gurur duyuyorum" dedi.