Sahil yürüyüşüne çıkan grubu motosiklet biçti

İstanbul Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde bir araya gelen 4 kişi, yanlarında köpekleriyle sahil gezintisine çıktıkları sırada cinayet gibi bir kazanın ortasında kaldı. Caddebostan sahilinde sözlü tartışma yaşayan otomobilin çarptığı motosiklet, trafik ışıklarında bekleyen grubu biçti. Nazan Burcu Soyyer (38) öldü, ikisi kadın 3 kişi yaralandı. Gruptakilerin yaralı köpeği de ameliyat edildi. Korkunç kaza, 10 Aralık pazar günü 16.00 sıralarında Kadıköy sahilyolu Çetin Emeç Bulvarı'nda yaşandı. Otomobil sürücüsü Ersin Karakaş ve motosikletli Avni Kantan, Maltepe istikametine doğru seyir halindeydi. İddialara göre, trafikte henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan iki sürücü yol boyunca birbirine sataşmayı sürdürdü.Görgü tanıklarının ifadesine göre, sağ şeritten ani manevrayla sol şeride geçen otomobil, motosiklete çarptı. Savrulan motosiklet önce kaldırıma sonra da Bağdat Caddesi'nden sahile yürüyüş yapmaya giden ve o sırada trafik ışıklarında karşıya geçmek için bekleyen Nazan Burcu Soyyer, İpek Bostancı, Pelin Toraman Soyyer, Erkan Canbay ve yanlarındaki köpeklerine çarptı. Başından darbe alan ve yaklaşık 20 metre savrulan Nazan Burcu Soyyer (38), Göztepe Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İpek Bostancı'nın her iki bacağı da kırıldı, damarları koptu. Erkan Canbay ve Pelin Toraman Soyyer ise hafif yaralı kurtuldu. Pelin Toraman Soyyer'in yaralanan köpeği de ameliyat edildi. Nazan Burcu Soyyer'in, Pelin Toraman Soyyer ve Erkan Canbay ile akraba olduğu, İpek Bostancı ile de arkadaş olduğu bilgisi edinildi. Otomobil sürücüsü Ersin Karakaş tutuklandı.Nazan Burcu Soyyer dün öğle vakti Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Ali Rıza Cansu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında defnedildi. Ağabeyi Kadir Koray Soyyer, "Acımız büyük. Cezalarını çekmelerini istiyorum. Olayın takipçisi olacağım" dedi.