Çanakkale sahilde bulunan erkek cesedinde sır perdesi aralandı: Meğer 10 gündür aranıyormuş...

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kayalıklardaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, Ayvacık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince sudan çıkarılıp, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Jandarma, vücudunda darp, kesici alet ve ateşli silah izine rastlanmayan cesedin kime ait olduğunun tespiti için çalışma başlattı. Yapılan incelemede cesedin 31 Ocak tarihinde kayınpederinin evini boyamak için Balıkesir'in Akçay ilçesine geldikten sonra esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Cengiz Gürel'e ait olduğu belirlendi.