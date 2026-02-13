Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale sahilde bulunan erkek cesedinde sır perdesi aralandı: Meğer 10 gündür aranıyormuş...
Giriş Tarihi: 13.02.2026 11:00

Çanakkale sahilde bulunan erkek cesedinde sır perdesi aralandı: Meğer 10 gündür aranıyormuş...

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi’ne bağlı Kuruoba köyü sahilinde önceki gün kayalıklara vurmuş halde bulunan erkek cesediyle ilgili sır perdesi aralandı. Cesedin 10 gün önce Balıkesir’in Akçay İlçesi’nde esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan boyacı Cengiz Gürel ait olduğu belirlendi. Gürel’in Altunkum’da alkolün de etkisiyle dengesini kaybederek son günlerde yağışlarında etkisiyle taşan İkizdere Çayı’na düştüğü tahmin ediliyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Assos Antik Kenti yakınlarındaki Koruoba köyü sahilinde önceki gün meydana gelen olayda saat 19.30 sıralarında, kayalıklarda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kayalıklardaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, Ayvacık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince sudan çıkarılıp, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Jandarma, vücudunda darp, kesici alet ve ateşli silah izine rastlanmayan cesedin kime ait olduğunun tespiti için çalışma başlattı. Yapılan incelemede cesedin 31 Ocak tarihinde kayınpederinin evini boyamak için Balıkesir'in Akçay ilçesine geldikten sonra esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Cengiz Gürel'e ait olduğu belirlendi.

DEREYE DÜŞTÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Kamera güvenlik görüntülerinden yola çıkan Jandarma, Gürel'in bir marketten alışveriş yaptıktan sonra Altınkum'da arkadaşlarıyla bir restoranda alkol aldığı ardından gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan tek başına yürüyerek ayrıldığını belirledi. Gürel'in alkolünde etkisiyle dengesini kaybederek yağışında etkisiyle taşan İkizçayı'na düştüğü tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma geniş çağlı devam ediyor.

