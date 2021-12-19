Sahte içki 4 can daha aldı

SAHTE içki can almaya devam ediyor. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde farklı mahallelerde oturan Metin Ş. ve Nurettin M., sahte içki içtikten sonra fenalaştı. Aileleri tarafından hastaneye kaldırılan Metin Ş. ve Nurettin M., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zonguldak'ta ise internetten sipariş edilen sahte içkiden tüketen 7 kişi arasında yer alan Mehmet Başkan'ın ardından Tamer Şeker de dün yaşamını yitirdi. Diğer 5 kişinin tedavisi sürüyor. Gaziantep'te ise sahte alkolden zehirlenen 28 yaşındaki Yunus Yurtseven kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Son 4 kayıpla birlikte, son dönemde sahte içkiden ölenlerin sayısı 57'ye ulaştı. -