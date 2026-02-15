Haberler Yaşam Haberleri Sahte ikamet izni ağı çökertildi: 48 gözaltı
Giriş Tarihi: 15.02.2026 12:47

Sahte ikamet izni ağı çökertildi: 48 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sahte belgelerle 268 yabancı uyruklu şahsa ikamet izni alındığı tespit edilen 78 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. 48 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen "Göçmen Kaçakçılığı", "Resmi Belgede Sahtecilik", "Özel Belgede Sahtecilik", "Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

SAHTE BELGELERİN İZİ SÜRÜLDÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan başka tahkikatlardan elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan araştırmalarda, sahte belgelerle ikamet izni alındığı yönünde şüphe oluştu. Bunun üzerine suç şüphelisi şahıslar tespit edilerek soruşturma işlemlerine başlandı.

268 YABANCIYA SAHTE BELGELERLE İKAMET İZNİ

Yapılan araştırmalarda, 78 şüphelinin 268 yabancı uyruklu şahsa sahte belgelerle ikamet izni aldığı tespit edildi.

48 GÖZALTI

Bu sabah saatlerinde 78 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 6'si il dışı, 42'si İstanbul ilinde toplam 48 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Firari şahısların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

